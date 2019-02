07.02.2019

Das Wissen der Nachhaltigkeit

Herausforderungen zwischen Forschung und Beratung

Nachhaltigkeit ist aufs Engste mit Wissen verbunden – ob in der Umweltpolitik, in öffentlichen oder privaten Forschungseinrichtungen, in Unternehmen, bei politischen Entscheidungsträgern oder in der öffentlichen Verwaltung.

Die komplexen Aufgaben der Wissensintegration und des Wissenstransfers stehen im Zentrum dieses Bandes: Dabei geht es nicht nur um Wissensproduktion, sondern vor allem auch darum, dass das Wissen unterschiedlicher Träger zusammengeführt und verfügbar gemacht wird.

17 Autorinnen und Autoren diskutieren dazu die Voraussetzungen und Bedingungen nachhaltigkeitsorientierter Forschung und Beratung, stellen die Herausforderungen dar – und sie zeigen Lösungswege für die Praxis auf.

