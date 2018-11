25.11.2018

Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten

Der Kinofilm „Climate Warriors“ ab 6. Dezember 2018 im Kino

"Die Energiewende ist tatsächlich etwas Schönes. Wir alle können und dürfen daran teilhaben!" Carl-A. Fechner

„Climate Warriors" kommt am 6. Dezember pünktlich zum Weltklimagipfel im polnischen Kattowitz bundesweit in die Kinos! Mit seinem neuen Dokumentarfilm zeigt der Filmemacher und Vordenker Carl-A. Fechner, wie die Energiewende tatsächlich gelingen kann – und zwar weltweit.

Er gibt den Menschen eine Stimme, die unermüdlich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft kämpfen. Sie alle glauben an die Möglichkeit einer Energie-Revolution, wenn sich jeder Einzelne engagiert. Ein ermutigendes Plädoyer für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Kinotour mit Regisseur Carl A. Fechner & Filmgespräch

Berlin: 03.12. / Babylon / 19:30 (Premiere)

Hamburg: 04.12. / Schanzenkino / 19:30

Bremen: 05.12. / Cinema im Ostertor / 18:30

Düsseldorf: 06.12. / Metropol / 19:00

Titisee-Neustadt: 09.12. / Krone-Theater / 11:00

Donaueschingen: 09.12. / CineBaar / 19:00

Alle spielenden Kinos tagesaktuell unter: www.climatewarriors.wfilm.de/climate-warriors/kinotermine/

Weitere Informationen: www.climatewarriors.wfilm.de

Mehr zum Film

100 Prozent erneuerbare Energie – das ist technisch längst möglich. Doch die weltweite Energiewende stockt, denn mit ihr versiegen die Geldströme von Kohle, Gas und Erdöl. Wie können wir der Gier der Energiekonzerne trotzen und den Blick auf die Zukunft des Planeten richten? Eine globale Veränderung kann nur durch eine Bewegung von unten entstehen! In seinem neuen Dokumentarfilm „Climate Warriors" verbindet der Filmemacher und Vordenker Carl-A. Fechner Szenen aus seiner Erfolgs-Doku „Power to Change" mit neu gedrehtem Material. Er trifft engagierte Mitmenschen in Deutschland und den USA. Dazu gehören Promis wie Arnold Schwarzenegger, Energieexperten wie Hans-Josef Fell, aber auch eine junge Generation von Klimakriegern, wie der charismatische Aktivist und Hip-Hop-Künstler Xiuhtezcatl Martinez. Sie alle kämpfen für ein Ziel: eine saubere, gerechte und sichere Welt durch erneuerbare Energien.

Interesse an einer Sondervorführung? Dann wenden Sie sich gerne an den Filmverleih: Senta Koske, W-film Distribution | senta.koske@wfilm.de | 0221.222 19 80 | www.climatewarriors.wfilm.de

