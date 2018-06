02.06.2018

Der neue Konfigurator „ezee Click“ spart dem Handwerker Zeit und Geld

Innerhalb von fünf Minuten zum fertigen Kundenangebot: klingt für den Handwerker wie ein Traum, ist aber Realität.

Innerhalb von fünf Minuten zum fertigen Kundenangebot: klingt für den Handwerker wie ein Traum, ist aber Realität. ezee Energy, der Fachgroßhandel für erneuerbare Energien aus dem schwäbischen Geislingen-Binsdorf, bietet seinen Partnern aus Solartechnik, Heizungsbau, Sanitär- und Elektrohandwerk genau das an. Möglich macht es der brandneue, einzigartige Konfigurator „ezee Click“.

Ezee Click steht für kompromissloses Konfigurieren. In wenigen Minuten kommt der Installateur zum schnell erstellten und dennoch für jeden Kunden maßgeschneiderten Angebot. Das spart dem Handwerker viel Zeit, Planungskosten und bürokratischen Aufwand. Dabei kann er aus einer großen Produktpalette rund um PV, Batteriespeicher und Anlagenüberwachung wählen. Der Konfigurator zeigt ihm von vornherein nur solche Modelle an, die perfekt mit den gewählten Modulen kombinierbar sind. Er weist von sich aus auf Unterkonstruktion, Kabelwege, Elektroanschlüsse etc. hin und vergisst auch nicht, beispielsweise die Traufhöhe des zu bestückenden Dachs abzufragen. So kann bei der Angebotserstellung keine Position mehr vergessen werden.

Mit wenigen Klicks pflegt der Fachhandwerker das Angebot in sein eigenes Warenwirtschaftssystem ein oder erhält sein fertiges Angebot als pdf. Minutenschnell hat er eine genaue Projektkalkulation. Interessiert er sich für das Pachtmodell „PV zum Mieten“, wirft ihm ezee Click auch gleich den Mietpreis für seinen Kunden aus. Die Möglichkeiten des Konfigurators sind nahezu grenzenlos. Nach wenigen Minuten hat der Handwerker ein unterschriftsreifes Angebot in attraktiver Optik für seinen Kunden vorliegen – und das auf seinem eigenen Briefpapier!

Es enthält eine übersichtliche Zusammenstellung der Einzelpositionen ebenso, wie eine detaillierte Aufstellung aller Komponenten. Simpler geht’s wirklich nicht – einfach ezee. Jeder Nutzer von ezee Click kann eine individuelle Leistungsobergrenze festlegen, bis zu der Anlagen konfiguriert werden können. Handelt es sich um einen Installationsbetrieb mit mehreren Einkäufern oder Außendienstlern, kann das Unternehmen für jeden dieser Mitarbeiter einen eigenen Login mit individuellen Konfigurationsberechtigungen erstellen.

Jeder ezee-Kunde kann sich sein individuelles Firmenprofil anlegen und eine umfangreiche Projektdatenbank aufbauen. Lediglich bei der Erstregistrierung muss der Handwerker etwas Zeit mitbringen. Die spart er aber von da an bei jedem Einkauf, bei jeder Kalkulation, bei jedem Angebot. Selbstverständlich nehmen die ezee-Mitarbeiter diese Ersteingabe gemeinsam mit dem Kunden vor.

Auf der Messe Intersolar stellt ezee Energy den neuen Konfigurator am SDS-Stand vor (B 2/260).

