19.02.2018

Deutscher und Europäischer Solarpreis 2018: Jetzt bewerben!

Die Solarpreise von EUROSOLAR e.V. gehen in die nächste Runde! Ab heute können Bewerbungen und Vorschläge aus dem Bereich Erneuerbare Energien für den Deutschen und Europäischen Solarpreis 2018 eingereicht werden.

Die Ausschreibung erfolgt in verschiedenen Kategorien und richtet sich an dezentrale Akteure der Energiewende, die durch Innovation und Engagement den Weg in die richtige Richtung weisen. Bewerben können sich Städte/Gemeinden, ArchitektInnen, kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Organisationen und Genossenschaften, JournalistInnen und natürlich Bürgerinnen und Bürger, die die Energiewende aktiv unterstützen und mitgestalten.



Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Mai 2018. Alle Einsendungen werden einer qualifizierten Jury vorgelegt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bewerbungen können schnell und unkompliziert online einreicht werden.



Alle Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme:

Deutscher Solarpreis 2018

Europäischer Solarpreis 2018 (englisch)



Anlässlich des 30. Jubiläums von EUROSOLAR werden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der EUROSOLAR-Heimatstadt Bonn gewürdigt. Die feierliche Verleihung des Deutschen Solarpreises findet gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW am Samstag, den 15. September, im Bonner Münster-Carré statt. Der Europäische Solarpreis wird am Samstag, den 17. November, im Bonner Kunstmuseum verliehen.



Über die Solarpreise

Die Solarpreise werden von EUROSOLAR seit 1994 jährlich an Gemeinden, kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Organisationen und Genossenschaften, ArchitektInnen, JournalistInnen und private Personen vergeben, die sich um die Nutzung Erneuerbarer Energien besonders verdient gemacht haben. Mit der Verleihung werden diese Akteure in das Licht der breiten Öffentlichkeit gerückt und neue Impulse für eine dezentrale, bürgernahe und regenerative Energiewende gegeben.





Quelle EUROSOLAR 2018

