06.04.2019

"Die Politik sind wir"

Französischer Bestseller "Die Politik sind wir!" / "Les enfants du vide" jetzt auf Deutsch

Es sind die beiden großen Herausforderungen unserer Zeit: die Krise der liberalen Demokratie und der drohende ökologische Kollaps. Was, wenn sie mehr miteinander zu tun haben, als wir glauben?

In seinem politischen Essay zeichnet Raphaël Glucksmann ein gestochen scharfes Porträt der westlichen Gesellschaft. Differenziert, unaufgeregt und mit Blick in die Philosophie und Geistesgeschichte zeigt er: Wir haben verlernt, uns als Zivilgesellschaft mit einer gemeinsamen Verantwortung und einer gemeinsamen Zukunft zu begreifen. In Zeiten des Klimawandels und gesellschaftlicher Spaltungen brauchen wir jedoch gerade ein Gespür für das, was uns verbindet, eine res publica.

Die Politik sind wir! ist keine Polemik und keine Anklage. Es ist der Aufruf der Stunde – ein konstruktives Plädoyer für einen neuen Gesellschaftsvertrag.

Raphaël Glucksmann, 1979 in Paris geboren, ist Essayist und der Regisseur verschiedener Dokumentarfilme, darunter „Orange: A European Revolution“ und „Kill them all!“ über den Völkermord in Ruanda. Er gilt als eine der einflussreichen jungen Stimmen im politischen Diskurs in Frankreich und ist einer der Mitbegründer der Ende 2018 entstandenen pro-europäischen und ökologischen Bewegung Place Publique.

Sein Buch Die Politik sind wir! wurde in Frankreich direkt nach Erscheinen zum Nr. 1 Bestseller. Glucksmann lebt und arbeitet in Paris – und kandidiert bei der Europawahl 2019 als Spitzenkandidat von Place Publique mit Unterstützung der Sozialisten.

