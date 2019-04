22.04.2019

Drawdown - der Plan: Wie wir die Erderwärmung umkehren können

Klimaschutzinitiative gibt Vorschau auf deutsche Ausgabe des Drawdown-Buchs mit den 100 wirkungsvollsten Klimaschutzmaßnahmen und lädt kluge Köpfe zum Mitmachen ein.

Die Klimaschutzinitiative Drawdown Europe hat dazu aufgerufen, die heute verfügbaren Instrumente zur Reduktion der CO 2 -Emissionen und zur Bindung von CO 2 aus der Atmosphäre zu stärken und weiterzuentwickeln. Beim zweiten Treffen der Initiative in Berlin, das von der Deutschen Energie-Agentur (dena) und dem Innovationsnetzwerk EIT Climate-KIC veranstaltet wurde, nahmen rund 150 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teil. Ziel der Initiative ist es, Wissen und Erfahrungen aus dem angewandten Klimaschutz zusammenzutragen, wissenschaftlich aufzuarbeiten und öffentlich zugänglich zu machen.

Die Veranstaltung gab auch eine erste Vorschau auf die deutsche Ausgabe des Buchs „Drawdown – Der Plan: Wie wir die Erderwärmung umkehren können“, das am 22. April in den Handel kommen wird. Es bietet eine wissenschaftlich fundierte Beschreibung der 100 wirkungsvollsten Klimaschutzmaßnahmen, inklusive Berechnung des globalen Potenzials zur CO 2 -Reduktion sowie der damit verbundenen Kosten und Einsparungen für jede einzelne Maßnahme. Ein Vorwort stammt von Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung und Mitinitiator von Drawdown Europe.

Zum Ansatz von Drawdown und zur Buch-Vorschau sagt Andreas Kuhlmann: „Klimaschutz ist auch eine Frage der Haltung. Mit Drawdown stellen wir Lösungen in den Mittelpunkt. Es gibt genug Dinge, die wir tun können – wir müssen nur damit anfangen. Vom Umgang mit Kältemitteln über Windkraftausbau und pflanzenreiche Ernährung bis zur Bildung für Mädchen und Frauen: Drawdown gibt einen inspirierenden Einblick in die Möglichkeiten. Das Drawdown-Buch ist eines der wenigen zum Thema Klimaschutz, das einen nicht um den Schlaf bringt. Denn es zeigt, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen, und ermutigt uns, diese auch zu nutzen.“

Drawdown Europe, der europäische Ableger von Project Drawdown, wurde 2018 von der dena, EIT Climate-KIC und der European Climate Foundation gestartet. Weitere Informationen über die Initiative unter www.drawdowneurope.eu (auf Englisch).

Klimaerwärmung heißt, dass wir auf eine Zivilisationskrise unvorstellbaren Ausmaßes zusteuern. Und wir haben keinen Plan, wie wir das verhindern können. Oder doch? Dieses Buch beschreibt 100 existierende Ansätze der Verringerung von klimaschädlichen Gasen, die das Klimaproblem lösen können, wenn man sie vernetzt. Verblüffendes wird dabei deutlich und eine gut begründete Hoffnung entsteht: Es ist möglich, bis 2050 die Klimawende zu erreichen und die Erderwärmung zurückzudrehen. Ein Buch über ideenreiche Menschen, clevere Technologien und die Möglichkeit, die Dinge endlich anzupacken. Ein Zukunftsbuch!

Der konkrete Plan, die Erderwärmung umzukehren – mit weltweitem Netzwerk

100 Stellschrauben gegen den Klima-Kollaps

Die Antwort auf Donald Trumps Klima-Ignoranz

Ein Buch, das Hoffnung macht und Zukunftsmut befeuert

Kooperation mit der Deutschen Energieagentur

