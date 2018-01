Jahrbuch Global Compact: Wie leben wir im Jahr 2030?

21.01.2018

Die Publikation stellt mögliche Zukunftsszenarien vor und lässt zentrale Akteure aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Zivilgesellschaft zu Wort kommen. Darüber hinaus zeigen 29 deutsche Global Compact-Mitgliedsunternehmen in ihren Good Practice-Beispielen, mit welchen Maßnahmen sie dazu beitragen, die SDGs umzusetzen.

Im Grußwort zum neuen Jahrbuch Global Compact Deutschland (Hier geht's zum Shop) zeichnet UN-Generalsekretär António Guterres ein paradoxes Bild unserer heutigen, globalisierten Welt: Wohlstand, weniger Armut und verbesserte Lebensbedingungen auf der einen Seite sowie mehr Ungleichheit und viele, insbesondere junge Menschen, die sich zurückgelassen fühlen, auf der anderen Seite. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, brauche es globale Antworten und multilaterale Regierungsformen wie die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: "because the Agenda 2030 is an agenda aiming at a fair globalisation, it's an agenda aiming at not leaving anyone behind".

Wie erreichen wir ein nachhaltiges Deutschland im Jahr 2030?

Die aktuelle Jahrbuch-Ausgabe (Jetzt E-Paper-Ausgabe lesen) beleuchtet das Potenzial der Agenda 2030 im Hinblick auf vier Megatrends, die Deutschland in Zukunft prägen werden: demografischer Wandel, Konnektivität, Klimawandel und Lieferketten-Management. So fragt das erste Kapitel "Vision Deutschland 2030" etwa danach, auf welche SDGs es im Kontext der jeweiligen Herausforderungen besonders ankommen wird und welche Branchen eine Schlüsselrolle bei deren Bewältigung einnehmen könnten. Darüber hinaus untersucht es, welche konkreten Maßnahmen dafür erforderlich sind, wie sich Fortschritte messen lassen und welche potenziellen Gefahren einer nachhaltigen Entwicklung im Weg stehen könnten. Eine Stakeholderbefragung, die Jahrbuch-Herausgeber Elmer Lenzen unter Mitarbeitern ausgewählter Unternehmen und Organisationen durchführte, liefert Antworten darauf und stellt mögliche Szenarien vor.

Wie sollen die SDGs bezahlt werden?

Stefan Brunnhuber, Mitglied im Club of Rome, beschäftigt in seinem Beitrag die Frage, wie die SDGs finanziert werden können. Es gebe genug wissenschaftliche Erkenntnisse, technologisches Knowhow und politischen Willen, die Ziele zu erreichen. Aber es werde teuer: "Tatsächlich wird es etwa fünf Billionen US-Dollar pro Jahr über die nächsten 20 Jahre kosten, sie zu finanzieren", so Brunnhuber. Er plädiert deshalb für ein paralleles Währungssystem für die SDGs.

Joachim Fetzer aus dem Vorstand des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik wiederum spricht sich dafür aus, "[m]itten im Prozess nochmals neu über Sinn, Geist und Charakter des Ganzen nach[zu]denken". Er plädiert für einen "Streit über Interpretationen, Priorisierungen und Maßnahmen im Umgang" mit den SDGs und warnt vor einem "allzu technisch verstandene[n] 'Umsetzen' und 'Implementieren'" der Agenda 2030.