Jahrbuch Ökologie 2017/2018

Seit 25 Jahren begleitet das JAHRBUCH ÖKOLOGIE das Ringen der Ökologie um einen positiven Einfluss auf die Gestaltung unserer Zukunft.

Diese Ökologie ist die einzige und umfassende Lehre zum Haushalt der Natur und aller Systeme, die in ihr gedeihen. Sie erlaubt uns zu verstehen, wie alles wird und vergeht, in Grenzen wächst und auch wieder schrumpft, wie Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen erfolgt, wie aus einfachen von Konkurrenz geprägten Systemen Komplexe aus kooperierenden Einheiten werden, warum wir Menschen nur Teil des großen Ganzen sind. Eine Nachhaltigkeit, die nicht radikal ökologisch konzipiert ist, wird keine sein. Das Potenzial der Ökologie als Kursgeber ist allerdings bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

Das vorliegende JAHRBUCH ÖKOLOGIE zieht deshalb eine – durchwachsene – Bilanz der vergangenen 25 Jahre, benennt die aktuellen Themen und Herausforderungen und wagt einen mehr oder weniger prognostischen Ausblick auf die kommenden 25 Jahre. „Was war, was ist, was kommt?“ Auf diese drei Fragen bietet der Band eine breite Vielfalt von Antworten.

JAHRBUCH ÖKOLOGIE 2017/2018 | „Leitkultur“ Ökologie? – Was war, was ist, was kommt?

Beiträge: Zu diesem Jahrbuch

Prolog 25 Jahre JAHRBUCH ÖKOLOGIE

Ein Interview mit Udo E. Simonis

I. Was war?

Von der Wirksamkeit der Wissenschaft | Der lange Weg vom Wissen zum Handeln | Hartmut Graßl

Ökologie und Naturschutz | Zusammenarbeit und Widersprüche | Wolfgang Haber

Eine kleine Geschichte der Biodiversität | Ein Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz | Carsten Neßhöver, Kurt Jax

Weiter zum Entscheidenden | Die Ökologie muss zum Ausgangspunkt der sozial-ökologischen Transformation werden | Michael Müller, Andreas Troge

25 Jahre Umweltbewegung | Erfolge – Utopien – verlorene Gewissheiten | Hubert Weiger

25 Jahre Nachhaltigkeitsmanagement | Endlich auf dem Weg in den Massenmarkt? | Michael Otto

Wenn Themen vom Himmel fallen | Umweltjournalismus: Vom Waldsterben bis zum Crowdfunding fürs Überleben | Joachim Wille

II. Was ist?

Neue Akteure in die Forschungspolitik | Warum eine Forschungswende Gebot der Stunde ist | Steffi Ober

Ökologie und Religion | Über die Potenziale einer mächtigen Partnerschaft | Wilhelm Barthlott

Für Rechts zu radikal, für Linke suspekt | Warum die politische Linke sich so wenig um Nachhaltigkeit kümmert | Heike Leitschuh

Die Energiewende | Zwischenbilanz eines Jahrhundertprojektes | Claudia Kemfert

III. Was kommt?

Vom Wissen, Handeln und Nichthandeln | Die schwierige Beziehung von Wissenschaft und Politik im Klimawandel | Manfred Stock

Wann hören wir die Signale? | Ökosystemversagen, Ignoranz und die möglichen Folgen | Pierre L. Ibisch

Das strahlende Risiko | Nukleare Anlagen in einer Welt zunehmender Konflikte | Veronika Ustohalova, Matthias Englert

Verantwortung für eine zukunftsfähige Gesellschaft | Das Memorandum der Gesellschaft für Nachhaltigkeit | Michael Müller, Peter Hennicke, Kai Niebert, Holger Rogall, Jörg Sommer

Neue Aufklärung für die Volle Welt | Die Zukunftsagenda des Club of Rome | Ernst Ulrich von Weizsäcker

Transformabilität als Ergebnis einer neuen Aufklärung | Wie Denken die Welt verändert und warum wir heute groß umdenken sollten | Maja Göpel

Der anthropogene Code | Von der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation | Michael Müller, Jörg Sommer

Der „grüne“ Fortschritt ist gescheitert | Nachhaltige Transformation und die Wachstumsfrage | Niko Paech

Scheitern an der Mobilität? | Ohne politischen Mut und Konfliktbereitschaft keine neue Mobilität | Reinhard Loske

Ernährungssicherheit durch Ernährungssouveränität? | Zur Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung | Franz-Theo Gottwald

Epilog

Frühling 2043 | Auf dem Weg zu einer ökologischen und gerechten Gesellschaft | Pierre L. Ibisch, Maja Göpel, Jörg Sommer

