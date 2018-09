12.09.2018

Jetzt für den Contracting-Preis 2018 bewerben

Vorbildhafte Contracting-Energieprojekte im Wohnungsbau gesucht - Bewerbungsportal noch bis zum 28. September geöffnet.

Der Countdown läuft: Noch bis zum 28. September können sich Contracting-Anbieter, Projektentwickler sowie Unternehmen der Wohnungswirtschaft auf der Internetseite www.contractingpreis-bw.de für den Contracting-Preis 2018 bewerben. Mit dem Preis werden überdurchschnittlich energieeffiziente Wohnbau-Projekte in Baden-Württemberg ausgezeichnet, die mit Hilfe der Dienst­leistung Energie-Contracting umgesetzt wurden. Sowohl Neubau- als auch Sanierungsprojekte können eingereicht werden.

Auslober des Wettbewerbs sind das Kompetenzzentrum der Landesenergie­agentur KEA sowie der BFW Landesverband Freier Immobilien- und Woh­nungs­unternehmen Baden-Württemberg. Schirmherr ist das Umwelt­mini­sterium Baden-Württemberg. Insgesamt steht ein Preisgeld von 6.000 Euro zur Verfügung.

Contracting-Vorbildprojekte in die Öffentlichkeit bringen

„Contracting ist ein hervorragendes Instrument, um energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Sanieren kostengünstig und sicher umzusetzen“, so Rüdiger Lohse, Leiter der Kompetenzzentrums Contracting. Denn Contractoren übernehmen nicht nur die Finanzierung, sie sorgen auch dafür, dass die geplanten Energiekonzepte terminsicher und funktionsgerecht in Betrieb gehen. Bereits im vergangenen Jahr wurden mehrere Leuchtturmprojekte in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Um diese Vorbilder stärker in die Öffentlichkeit zu tragen, sind auch in diesem Jahr Contracting-Anbieter, Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke sowie kommunale und freie Unternehmen der Wohnungswirtschaft dazu aufgefordert, sich mit ihren Projekten in Baden-Württemberg zu bewerben.

Bewerbungsschluss ist der 28. September 2018. Die Preisträger werden am 15. November im feierlichen Rahmen der ImmoLounge Stuttgart in Anwesenheit von Umweltstaatssekretär Dr. Andre Baumann geehrt.

Bewerbungen sind bis zum 28. September 2018 online möglich.

