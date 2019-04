15.04.2019

Jetzt für den Deutschen und Europäischen Solarpreis 2019 bewerben

Die Solarpreise von EUROSOLAR e.V. gehen in die nächste Runde! Bis zum 31. Mai können Bewerbungen und Vorschläge für den Deutschen Solarpreis 2019 eingereicht werden. Das Bewerbungsfenster für den Europäischen Solarpreis ist in diesem Jahr bis zum 31. Juli geöffnet.

Noch bis zum 31. Mai 2019 läuft die Bewerbungsfrist für den Deutschen Solarpreis 2019. EUROSOLAR und die EnergieAgentur.NRW werden den Preis am Samstag, den 14. September 2019 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen feierlich überreichen. Unter den Gästen werden dann unter anderem Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und der Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen Frank Baranowski erwartet.

Der Deutsche Solarpreis wird in insgesamt zehn Kategorien vergeben. Bewerbungen und Infos finden Sie hier



Wer Teil einer Bürgerbewegung ist, einen Verein gegründet hat, architektonische Lösungen entwickelt oder sich in seiner Kommune oder seinem Unternehmen für die dezentrale Energiewende mit 100 Prozent Erneuerbaren einsetzt, hat die Chance auf die bekannte Auszeichnung. Auch, wer ein innovatives Transportsystem entwickelt hat oder im Journalismus oder Bildungssystem über erneuerbare Energien informiert und Bewusstsein schafft, kann sich bewerben. Wege zum Solarpreis gibt es viele.



Zu den renommierten Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren zum Beispiel der Vatikanstaat, Dr. Franz Alt und die Unternehmensgruppe ALDI Süd. Aber auch Akteure wie die Stadtwerke Marburg, die Stiftung Solarenergie oder die Umweltgruppe Elbvororte, haben durch ihr Engagement in der Vergangenheit bereits einen Preis verdient.



Die Jury aus Experten prüft die Bewerbungen auf Innovationsgrad, Engagement, Vorbildcharakter und Öffentlichkeitswirksamkeit. Die elf Fachleute entscheiden, wer den begehrten Heliographen mit nach Hause nehmen kann. Neben der von Künstler Emil Schult gestalteten Trophäe winkt den Gewinnern eine Mitgliedschaft bei EUROSOLAR – und nicht zuletzt die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit.





Quelle EUROSOLAR 2019 | EnergieAgentur.NRW 2019

