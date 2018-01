01.01.2018

Klima Aufzeichnungen - Climate Recording

„Die Arktis ist eine Hauptstadt der Klimaforschung und eine Alarmanlage“, so Erlend Moster Knudsen, Post-Doc an derUniversität Köln und einer der interviewten Wissenschaftler im Buch.

KLIMA-AUFZEICHUNGEN / Climate Recording ist eine zeichnerische Dokumentation einer Forschungsexpedition in die Arktis.Die Illustratorin Kerstin Heymach begleitete mit Stift und Kreide Klimaforscher bei Ihrer Arbeit am Polarkreis. Entstanden isteine langsame, traditionsreiche Art der Dokumentation im Zeitalter globaler Bilderstürme mit topaktuellen wissenschaftlichenErkenntnissen und Einblicken in die Arbeit der Wissenschaftler in Interviewform.

Die Klimaveränderungen in der Arktis beschleunigen sich derzeit dramatisch. Um den Ursachen auf die Spur zu kommen,ist ein internationales Team von Klimaforschern zu einer Expedition nach Spitzbergen im Nordpolarmeer aufgebrochen. DieExpedition ist Teil des Forschungsprojektes „Arktische Verstärkung: Klimarelevante atmosphärische und Oberflächenprozesseund Rückkopplungsmechanismen (AC)³“.

Kerstin Heymach begleitete die Wissenschaftler von (AC)³ im Mai und Juni 2017 nach Longyearbyen und Ny-Ålesund aufSpitzbergen. In der Tradition historischer Expeditionszeichner illustrieren ihre Pastelle, Zeichnungen, Skizzen und Interviewsdie Arbeit der Forscher. In Heymachs Aufzeichnungen ist zu spüren: Teamgeist und Enthusiasmus, Verantwortung undLeidenschaft sind die Voraussetzungen für das Gelingen der wissenschaftlichen Arbeit. Nur die Zusammenarbeit der Bestenweltweit bringt die Klimaforschung voran. Das muß sie auch, denn die Klima-Veränderungen sind alarmierend.

Geht die Klimaerwärmung in diesem Tempo weiter, könnte die Arktis bis Mitte dieses Jahrhunderts eisfrei sein. Der Eis-Albedo-Effekt, auch „Arktische Verstärkung“, ist einer der Prozesse, die dafür verantwortlich sein können. Das Eis schmilzt,dunkles Wasser oder Erde kommt darunter zum Vorschein, reflektiert weniger Sonnenlicht zurück, absorbiert mehr Strahlung.Ein sich selbst verstärkender Mechanismus entsteht. Welche Rolle spielen dabei Wasserdampf, Aerosolteilchen und Wolkenoder der veränderte Wärmetransport aus mittleren Breiten in die Arktis? Was davon ist menschengemacht, was nicht? Dassind die Fragen, die es zu beantworten gilt.

.......................................

KERSTIN HEYMACH arbeitet als Grafikerin, Art Direktorin und Illustratorin. Auf Reisen in den arktischen Norden, denpatagonischen Süden oder in die Höhen Tibets malt und zeichnet sie, ganz im Sinne historischer Expeditionsmalerei, mitZeichenstift und Pastellkreiden im Gepäck. www.arktis-zeichenblog.eu

MANFRED WENDISCH forscht und lehrt als Professor am Institut für Meteorologie der Universität Leipzig. Er ist Sprecher desSonderforschungsbereiches Transregio 172 „Arktische Verstärkung: Klimarelevante Atmosphären- und Oberflächenprozesseund Rückkopplungsmechanismen“ (AC)³ und Mitglied des Präsidiums der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. „ Für mich ist das Wichtigste, dass alle wieder gesund nach Hausezurückkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Hier kann viel passieren.“

ANNETTE RINKE arbeitet als Klimaforscherin und war eine der Leitautorinnenfür den 2007 mit dem Friedensnobelpreisausgezeichneten Sachstandsbericht des Weltklimarates. Sie forscht im Alfred-Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für PolarundMeeresforschung (AWI) in Potsdam. „Mit simulierten Klimaszenarien für die Arktis will ich zu einerfaktenbasierten Diskussion über den Klimawandel beitragen.“

Quelle Edition Lammerhuber 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren