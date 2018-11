30.11.2018

Klimawende: Eine Energiebilanz für morgen

Der Exkurs in die Geschichte der Energiewirtschaft soll zeigen, dass eine Energiewende fürs Klima auch gelingen kann.

Energiewende - Nur wenige Themen provozieren so viele Widersprüche, Emotionen und Kontroversen wie die Suche nach einer nachhaltigen, sicheren und bezahlbaren Energieversorgung für morgen. Wind, Photovoltaik und Bioenergie ersetzen zunehmend Kohle- und Kernkraftwerke, Strom wird an der Börse immer billiger. Dennoch steigen Stromrechnungen privater Verbraucher, Arbeitsplätze sind in Gefahr, das Gespenst der Dunkelflaute geht um.

Ist Klimaschutz bezahlbar oder ist der Klimawandel tatsächlich eine Erfindung der Chinesen?

Sind erneuerbare Energien überhaupt in der Lage, unseren Strom- und Wärmebedarf zu decken?

Kann die Klimawende gelingen?

Die Antworten gibt die Geschichte. Genauer, die Geschichte der Energiewirtschaft. Innovation war in der Energietechnik schon immer besonders schwer – mit konservativen Investoren, skeptischen Kunden und schwierigen Märkten. Mit dem richtigen Businesskonzept funktioniert sie aber am Ende doch. Am besten mit Hilfe ihres Nachbarn…

Quelle epubli 2018

