12.10.2018

Neuer Windkraft-YouTube-Film aus Bayern-Schwaben

„WiS - Windkraft in Schwaben“ zeigt eine naheliegende Stromquelle in Bürgerhand.Klimafreundlich und kräftig. Beherzt einsetzbar. Sinnvoll auch im Binnenland. Zum Beispiel imVoralpengebiet. Verträglich für Vögel. An einem der Windriesen nistet seit Jahren ein Turmfalken-Pärchen. Auch auf Geräusche geht der WiS-Film ein.

Und er folgt der Frage: Lässt sichWindenergie horten? „Ja“, sagt der bayerische Speicher-Experte Professor Michael Stern.

DerWissenschaftler: Windkraft Nutzung ist Klimaschutz. Heute wichtiger denn je.

Quelle WIS Windkraft in Schwaben | Tilo Graetz 2018

