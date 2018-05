27.05.2018

Sonnige Aussichten für die Photovoltaik

E-Book hilft bei den ersten Schritten

Das aktualisierte 100-seitige E-Book steht inkl. Vorwort von Bernhard Weyres-Borchert - Präsident Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. - zum kostenlosen download bereit.

Früher war die Photovoltaik ein teures Hobby von wenigen Öko-Aktivisten, die es sich leisten konnten, eine solche Anlage auf ihrem Dach installieren zu lassen. Spätestens mit der Energiewende und den enorm gesunkenen Preisen für die Komponenten hat sich das geändert. Heute gilt die Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie als technisch weit entwickelt und praktikabel. Es kommt allerdings auf die Details an, ob und welche Anlagen sich im individuellen Fall lohnen. Bei Solaranlage-ratgeber.de ist der Name Programm: Lesen Sie unser kostenfreies E-Book zum Thema, das nun in einer aktualisierten Fassung vorliegt.



Allein 2017 wurden in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur rund 67.300 Photovoltaik-Anlagen neu installiert. Und auch wenn die Förderung nicht mehr so üppig ausfällt wie noch vor wenigen Jahren, lohnt sich ihre Installation und ihr Betrieb in vielen Fällen nach wie vor: für den Geldbeutel, und für die Umwelt sowieso. Eine Standardlösung gibt es aber leider kaum. Zu komplex sind die Zusammenhänge, die bei der individuellen Planung berücksichtigt werden müssen. In Eigenregie schaffen es die wenigsten, alle potenziellen Klippen zu umschiffen. Eine gute Planung ist allemal besser, als eine Fehlkonstruktion später mit viel Geld reparieren oder betreiben zu müssen.



In dem Ratgeber Photovoltaik bieten wir ihnen einen umfassenden Überblick zu allen wichtigen Aspekten der Solarstromerzeugung. Die Redaktion hat den Winter genutzt, um die gesamten Inhalte zu aktualisieren und zu überarbeiten. Lektoriert wurde das E-Book von Bernhard Weyres-Borchert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Er steuerte auch das Vorwort bei.



Am bewährten Konzept haben wir festgehalten: In thematischen Blöcken klären wir unter anderem über die Voraussetzungen und Faktoren der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage auf. Ebenso erhalten Sie einen Einblick in die Technik, und Sie erfahren, was bei der Installation besonders zu beachten ist. Ist die Anlage in Betrieb, hilft Ihnen das Kapitel zur Wartung sicherlich weiter. Checklisten fassen das Wichtigste noch einmal auf einen Blick zusammen.



Seien Sie bei den Ersten, die die neue Auflage des Ratgebers Photovoltaik lesen. Wir wünschen viel Spaß und gewinnbringende Erkenntnisse!



Quelle Solaranlage Ratgeber 2018

