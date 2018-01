31.01.2018

Suppenintelligenz: Die Rechenpower aus der Natur

Nach Jahrzehnten des Immer-schneller, Immer-kleiner, Immer-billiger stößt der herkömmliche Computerchip an seine Grenzen. Forscher entwickeln stattdessen neue Computer, die ganz anders arbeiten als der klassische Rechner. Die neuen Konzepte basieren auf intelligenten Prozessen, die in der Natur – häufig im flüssigen Milieu – stattfinden. Diese "Suppenintelligenz" kommt daher gerade rechtzeitig: Sie erntet die Rechenkräfte der Natur.

Die Suppenintelligenz erscheint in vielen Gestalten. Unser Begriff von "Computer" wird sich stark erweitern. Dem Gehirn nachempfundene Rechner werden atemberaubend schnell lernen, Muster erkennen und möglicherweise kreativ sein. Molekulare Rechner und Quantencomputer werden unbegreiflich komplexe Aufgaben lösen. Biocomputer werden in der Lage sein, im menschlichen Körper diffizile Diagnosen vorzunehmen, oder Ökosysteme im Gleichgewicht zu halten. Die Suppenintelligenz wird die nächste Stufe des Informationszeitalters zünden.



Dr. Christian J. Meier - Journalist und Physiker - berichtet anschaulich von seinen Besuchen bei den Entwicklern der Suppenintelligenz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und USA. Das Buch erklärt verständlich, warum klassische Rechner zwar sehr mächtig sind, aber dennoch an ihre Grenzen stoßen, und wie es die neuen Naturcomputer besser machen wollen.

Inhalt

Kornkammern der Intelligenz Das fruchtbare Scheitern der Wahrheitsmaschine Die Fortschrittsmaschine und ihr Ende Ausbruch aus dem Käfig Parship für Moleküle Der Computer aus der Küche Informatik im Körper Träumende Maschinen Rechnen mit der Kraft der Atome Die zweite Stufe

