Der Mandant ist die Erde! Während die herrschende Politik selbst geltendes Recht bricht, um mit dem Ressourcen-Verbrauch und der Klimazerstörung so weitermachen zu können wie bisher, braucht die Erde Anwälte, um sie zu retten. Das ist der Ansatz der „Clint Earth-Initiative“, die nun auch in Deutschland vertreten ist.

In Deutschland hat ClientEarth beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) u.a. gerichtliche Schritte in 28 Städten eingeleitet, um gegen die Luftverschmutzung in Stuttgart, München oder Düsseldorf vorzugehen. Bislang mit Erfolg. Verwaltungen und Regierungen muss man inzwischen per Gericht zur Einhaltung bestehender Gesetze zwingen.

Prof. Volker Quaschning strengte sogar eine Verfassungsklage an, um die Bundesregierung endlich dazu zu zwingen, Klimaschutz zu praktizieren und die Zusagen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Hat das eine Chance?