20.09.2018

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen

An jeder Ecke scheint es zu brennen: Die Menschen haben einen dramatischen Klimawandel in Gang gesetzt. Rücksichtslos werden Mensch und Natur ausgebeutet. Das Leben ist bis zum Zerreißen durchökonomisiert, die Gesellschaft gespalten. Überall stecken wir in lähmenden Widersprüchen. Ratlosigkeit macht sich breit. Was können wir, was kann jeder Einzelne tun?



Wir haben keine Zeit zu verzagen, sagen Harald Lesch und Klaus Kamphausen. An zahlreichen Beispielen zeigen sie, wie wir mit Widersprüchen umgehen können, und erörtern mit namhaften Experten wie Ottmar Edenhofer, Karen Pittel und Ernst Ulrich von Weizsäcker Lösungsansätze, Handlungsmöglichkeiten und Ideen für ein gedeihliches Zusammenleben.



Gedruckt wird das Buch nach dem weltweit einzigartigen Druckverfahren Cradle-to-Cradle TM auf höchstem ökologischem Niveau. Papier, Druckfarben und weitere Druckkomponenten sind für den biologischen Kreislauf optimiert und zu 100% recyclingfähig. Das Buch wurde in Österreich auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt.

Harald Lesch und Klaus Kamphausen haben einen Weckruf verfasst. Ein Mutmach-Buch zur Klima-, Umwelt- und Gesellschaftskrise.

Denn die Zeit drängt - es liegt an uns, eine Welt zu gestalten, in der wir auch morgen leben können und wollen. Die beiden Autoren bieten in ihrem Buch Lösungsansätze und Ideen, mit denen jeder von uns etwas bewirken kann.

Professor Harald Lesch, Astrophysiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer der bekanntesten Naturwissenschaftler in Deutschland, vermittelt seit vielen Jahren der breiten Öffentlichkeit spannendes naturwissenschaftliches Wissen.

Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und moderiert im ZDF unter anderem die beliebte Sendung »Leschs Kosmos«. Gemeinsam mit dem Publizisten und Dokumentarfilmer Klaus Kamphausen veröffentlichte er 2016 »Die Menschheit schafft sich ab«.

