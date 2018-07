20.07.2018

Berlin verkehrt am klimafreundlichsten

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Verkehr ist noch eine große Herausforderung für den Klimaschutz.

Die prinzipiell durchaus erreichten Effizienzerfolge bei den Antriebstechnologien wurden durch höheres Gewicht der einzelnen Fahrzeuge, größere Fahrleistungen und höhere Fahrzeugbestände wieder aufgefressen. Im Ergebnis gab es im Verkehrssektor seit 1990 eigentlich keine Reduktionen von Klimagasen, es besteht also dringender Handlungsbedarf in diesem Sektor.



Als Vorbild könnte hier etwa Berlin dienen, das Land weist die geringsten energiebedingten CO2-Emissionen des Verkehrs (ohne internationalen Luftverkehr) von allen Bundesländern auf. Das aktuell verabschiedete deutschlandweit erste Mobilitätsgesetz soll dazu beitragen, dass diese Führungsrolle erhalten und ausgebaut wird.[nbsp]



Natürlich hat Berlin als Stadtstaat hierbei besondere Strukturen, der hohe ÖPNV- und der vergleichsweise geringe Pkw-Anteil bevorteilen urbane Regionen wie die Hauptstadt. Auch in den anderen Stadtstaaten Bremen und Hamburg sind die CO2-Emissionen aus dem Verkehr daher vergleichsweise gering - aber auch in Flächenländern kann Mobilität klimaschonend organisiert werden, wie etwa Thüringen mit dem zweitgeringsten Wert von 1,71[nbsp]t CO2/Kopf aus dem Verkehr beweist. In dem Flächen- und Transitland Hessen sind die einwohnerbezogenen Emissionen dagegen fast doppelt so hoch wie in Berlin, obwohl in den Werten der internationale Luftverkehr nicht berücksichtigt ist. In absoluten Zahlen wird im einwohnerstärksten Bundesland NRW das meiste CO2 durch den Energieverbrauch für Mobilität ausgestoßen, pro Kopf ist der Wert in NRW allerdings eher niedrig.



Auch wenn es also deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt und einige so Orientierung für andere bieten können, muss sich auch in den Ländern mit vergleichsweise emissionsarmer Mobilität noch einiges im Verkehrssektor ändern. Dieser ist bislang überall noch größtenteils durch fossile Kraftstoffe bestimmt, der Einsatz Erneuerbarer Energien erreicht bislang generell nur geringe Anteile und muss dringend gesteigert werden.

Quelle Agentur für Erneuerbare Energien e.V. 2018

