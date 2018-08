Hitzewelle, Trocknisschäden, Wasserknappheit: wann wacht Rhein-Main auf?

Substantiell wird vor allem über die zweifellos erforderlichen, kurzfristigen Hilfen für die Land- und Forstwirtschaft diskutiert, also über Geld, wogegen um notwendige Strukturänderungen immer noch ein großer Bogen gemacht wird. In den Medien werden plötzlich langjährig bekannte, aber sträflich vernachlässigte Anpassungsmaßnahmen wie mehr Grün und Frischluft für die überhitzten Städte als brandneue politische Konzepte präsentiert. Und um die eigene Untätigkeit zu kaschieren wird vielfach abgewiegelt; das sei doch alles nicht so schlimm und die ewig nörgelnden Wissenschaftler und Umweltverbände würden wie üblich falschen Alarm schlagen.

Ein typisches Beispiel hierfür ist das Verhalten der Frankfurter Stadtpolitik in Sachen Wasserversorgung. Solange aus dem Umland noch genügend Wasser in Frankfurts Hochbehälter gepumpt wird, interessieren die Sorgen und Nöte der Liefergebiete die Stadtoberen bis auf Ausnahmen kaum. Entgegen der Fakten wird selbstsicher behauptet, die Grundwasserspeicher dort seien gut gefüllt. Dass in Wirklichkeit die ersten Grenzgrundwasserstände bereits erreicht sind, ab denen die Fördermengen gedrosselt werden müssten, wird kaum wahrgenommen. Und dass der große, tägliche Durst der Metropole, der vor wenigen Tagen ein Allzeithoch erreicht hat, gerade in Trockenzeiten dem Naturraum der Liefergebiete das Wasser abgräbt, wird ebenso gerne übersehen wie die Tatsache, dass eine Grundwasserneubildung durchaus erst wieder in 2019 einsetzen kann. Frankfurts Anspruch, sich trotz alledem ohne Limit aus dem Umland versorgen zu lassen, kommt mit einer solch erstaunlichen Selbstverständlichkeit daher, dass er auf dem Lande als der altbekannte urbane Imperialismus früherer Tage wahrgenommen wird. City First eben. Pardon, Green City First natürlich.

Dabei liegen die technischen und administrativen Problemlösungen, die für alle Beteiligte eine Win-to-Win-Situation darstellen würden, schon seit rund 30 Jahren auf dem Tisch. Würde Frankfurt mehr eigenes Wasser, auch solches ohne Trinkwasserqualität, z.B. in dezentralen Inselversorgungssystemen nutzen, würden die Risiken für Engpässe in der eigenen Wasserversorgung ebenso reduziert wie die für den Naturraum des Umlandes. Trotz der erforderlichen Investitionen könnte zudem der Wasserpreis für die Endverbraucher gesenkt werden – aufwendig aufbereitetes Trinkwasser ist nun mal teurer als Brauchwasser. Und Vorreiter- Kommunen, bei denen solche Systeme schon problemlos funktionieren, gibt es auch. Hinkt Frankfurt bei solchen Maßnahmen, die für die Zukunftssicherung ohnehin unerlässlich sind, deshalb hinterher, weil hier Betriebswirtschaftler, deren Vorstellungen von Nachhaltigkeit nicht über den Horizont selbst definierter Gewinnmargen hinausreicht, im Hintergrund das Sagen haben? Oder verhält es sich wie ein schlechtgelaunter Morgenmuffel, der danach trachtet, den Sonnenaufgang durch festes Augen-Zukneifen ungeschehen zu machen?