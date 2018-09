01.09.2018

Mehr Pflanzen und weniger Schnee in großer Höhe in den französischen Alpen

Satelliten-Aufnahmen über einen Zeitraum von 30 Jahren zeigen, dass ein französischer Nationalpark in den Alpen mit mehr Vegetation grüner geworden ist, und wie die Schneedecke unter einem sich ändernden Klima verschwindet.

Diese Landschaftsveränderungen sind wichtige Implikatoren für alpinen Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen, warnen die Wissenschaftler hinter der Studie.



Wissenschaftler messen oft Veränderungen der Pflanzendecke in einer Landschaft mit dem normalisierten Differenz-Vegetationsindex (NDVI). Dieser Indikator verwendet vor allem von Satelliten gesammelten Daten zur Bewertung der Pflanzendecke, basierend darauf wie das Land in der Nähe von Infrarot und rotem (sichtbaren) Licht reflektiert. Solche Daten sind nützlich, um Antworten auf Umweltveränderungen zu geben. Beobachtungsstudien vor Ort ergänzen diese Überwachung.



Allerdings gibt es einen Mangel an NDVI Studien in den europäischen Alpen. Diese neue Studie trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen, beobachtet wurde via Satelitt der Ecrins-Nationalpark in den französischen Alpen im Zeitraum 1985 – 2015. Die Daten für diese Studie kam aus zwei NASA-Satelliten-Programmen: MODIS und Landsat. Damit können die Forscher nicht nur die Änderungen beobachten, analysiert werden auch Luft- und Temperaturdaten und Daten aus einer Reihe von Umfragen zur Beweidung des Gebiets.



Die Ergebnisse zeigen, dass sich vor Ort die Begrünung der alpinen Lebensräume um 67% erhöht (oberhalb der Baumgrenze). Während 1984 – 2002 als 2000 – 2015 ist schneller Begrünung aufgetreten. Sichtbar ist ein ausgeprägter Anstieg der Anzahl wärmerer Schnee Abdeckung-freier Tage zu denen Pflanzen in dieser Höhe wachsen, auch durch die Luft-Temperatur-Daten.



Beweidung schien nur einen sehr geringen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben, wobei die Forscher darauf hinweisen, dass generell eine geringere Intensität der Beweisung in diesen Höhen vorhanden ist.



Die Forscher glauben, dass es drei mögliche Treiber hinter die gesamten Begrünung des Ecrins-Nationalparks gibt:

Gletscherschwund, die Pflanzen besiedeln dieses Land.

Eine Abnahme der Dauer der Schneedecke über das gesamte Jahr und zunehmende Frühjahrs- und Sommer Luft-Temperaturen, so dass mehr Zeit und Energie für die Pflanzen zum wachsen vorhanden ist.

Einen düngender Effekt durch hohe Niveaus von Stickstoff in der Luft.



Obwohl viele der Ökosystemdienstleistungen durch eine Erhöhung der Vegetation positiv sind (z. B. Erosionsschutz und Weidenressource), ist diese erhöhte Pflanzendecke nicht unbedingt eine gute Nachricht für die biologische Vielfalt, warnen die Forscher. Obwohl mehr Pflanzen wachsen, sind es möglicherweise nicht qualitativ hochwertige Pflanzen für pflanzenfressende Tiere. Sie verweisen auf den Fall der Apenninen Gemsen, die durch einen Verlust von für sie schmackhaften Pflanzen abnahmen, da hohe Gräser in ihren Lebensraumes in der italienischen Alpen eingedrungen sind. Pflanzengemeinschaften können auch Bodenmikroorganismen und Insekten beeinflussen, meinen die Forscher.



Ändert sich die Vegetation könnten auch Auswirkungen auf die gesamten Ökosystem-Dienstleistungen eintreten. Obwohl eine höhere Pflanzendecke dazu beitragen könnte, eine Stabilisierung der Pisten und der Fähigkeit des Bodens, Wasser zu halten, zu erreichen, könnte diese reduzierte Erosion die lokale Hydrologie stören. Auch der Tourismus kann darunter leiden, da Besucher der Region oft erwarten, Schnee und felsige Landschaften zu sehen.





