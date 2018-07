24.07.2018

Neuer Bericht zeigt Details zur Verbesserung der Wasserqualität in Flüssen auf

Beseitigung zehntausender veralteter Dämme könnte Flüssen in ganz Europa wieder Leben einhauchen.

Nur 40 Prozent der europäischen Wasserstraßen sind in gutem Zustand. Laut einer neu veröffentlichten Studie müssen bis zu 30.000 überschüssige Dämme und andere Barrieren entfernt werden, um Flüsse und Seen wiederherzustellen. Eine neue Initiative mit dem Namen Dam Removal Europe soll eine Ära der Dammentfernung einleiten.



Eine tragfähige Lösung für die Zukunft unserer europäischen Flüsse betont, dass die Dichte von Staudämmen, Wehren und Schleusen in Europa viel höher ist als bisher vermutet, wobei Lachs, Aal, Stör und andere wandernde Fische fast jeden Kilometer auf Hindernisse stoßen. Früher wurden nur Staudämme über 10 Meter gezählt, aber diese machen weniger als 3 Prozent aller Flussbarrieren aus.



"Staudämme haben eine entscheidende Rolle in der Entwicklung Europas gespielt, aber sie haben auch zum langsamen Tod unserer Flüsse und dem katastrophalen Rückgang der Süßwasserarten beigetragen", sagte Stuart Orr, Leiter der Süßwasserpraxis für den WWF. "Zehntausende kleiner Staudämme und Barrieren werden nicht mehr genutzt, aber sie sind immer noch vorhanden: Sie verhindern die Wanderung von Fischen, stoppen den Fluss von Sedimenten und Nährstoffen und unterminieren den Wert von Flüssen für Mensch und Natur."



Es wird geschätzt, dass bis zu 30.000 hauptsächlich kleine Staudämme veraltet sind. Während diese Barrieren den Menschen keinen Nutzen mehr bringen, verhindern sie dennoch, dass Flüsse frei fließen, was zum Verschwinden von Süßwasserarten beiträgt, insbesondere Wanderfische, die ihre Laichgründe nicht erreichen können. Dies betrifft natürlich auch Vögel, die sich von Fischen und vielen anderen Tieren ernähren.

Der Bericht fordert die Regierungen in ganz Europa auf, mit der Beseitigung dieser überflüssigen Staudämme zu beginnen, um den Flusssystemen wieder Leben einhauchen und neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die lokale Wirtschaft zu eröffnen. Dies würde auch den Ländern helfen, die Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten und die Anstrengungen zur Erreichung ihrer ehrgeizigen Ziele zu verstärken.



"Die Natur kann sich erstaunlich schnell erholen, wenn sie die Chance erhält: Durch den Dammabbau in Europa sind Fische erstmals seit Jahrzehnten wieder in Flüsse zurückgekehrt und die vorhandenen Arten vermehren sich schnell", sagte Pao Fernandéz Garrido von der World Fish Migration Foundation, einer der Autoren des Berichts. "Mit der Rückkehr der Fische kehren die fischfressenden Vögel und eine Vielzahl anderer Arten, die von gesunden Flusssystemen und Feuchtgebieten abhängig sind, ebenso wie Fischer und Vogelbeobachter zurück, was den ländlichen Gebieten neues Leben einhaucht".

Der Bericht listet eine Reihe von Fallstudien auf, die die bemerkenswert schnellen Auswirkungen des Dammabbaus veranschaulichen. Nachdem in den Niederlanden im Jahr 2015 zwei Wehre aus dem Fluss "Boven Slinge" entfernt wurden, stieg die Anzahl der Fischarten in den neu verbundenen Abschnitten um durchschnittlich 30 Prozent und die Anzahl der Einzeltiere um 148 Prozent. In der Nähe von Dänemark, nach der Entfernung eines Staudamms auf der Gudenå, stiegen die Forellenzahlen stromaufwärts von Null auf 4-5 pro m2. Die Entfernung des Maisons-Rouges-Staudamms in Frankreich im Jahr 1999 hat zu einem spektakulären Anstieg der Fischzahlen geführt. Die Zahl der Meer-Neunaugen stieg innerhalb von acht Jahren von kaum mehr auf über 41.000 an.

Der Abbau von Staudämmen hat langsam begonnen, in Europa an Tempo zuzunehmen, und die ehrgeizigen Ziele, der Zeitplan und der visionäre Ansatz der Wasserrahmenrichtlinie in der Wasserwirtschaft waren entscheidend. Im nächsten Jahr wird der größte europäische Damm aller Zeiten abgebaut. der 15 Meter hohe Roche Qui Boit Damm und der 35 Meter hohe Vezin Damm im Fluss Sélune in Frankreich.



"Das Entfernen von Staudämmen gilt als sehr ökoeffiziente und kosteneffiziente Maßnahme, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, zu denen sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben", sagte Orr. "Dammabbau ist auch deutlich billiger als die Aufrechterhaltung der veralteten Dämme. Das Freigeben von Flüssen bietet zusätzliche Vorteile durch die natürliche Reinigung von Wasser, um die Anzahl der Touristen zu erhöhen, um die natürlichen Hochwasserschutzmaßnahmen eines Flusses wiederherzustellen. Das ist entscheidend im Zeitalter des Klimawandels. Es ist ein Kinderspiel: Entfernen überflüssiger Dämme kostet weniger als der Erhalt dieser und erreicht mehr.



Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt vor der Überprüfung der WRRL, die heuer zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. Obwohl Studien zeigen, dass die Dammentfernung eine praktikable Lösung ist, müssen dringend alle kleinen und großen Staudämme in Europa kartiert werden, einschließlich von Prioritäten für die Dammentfernung. In dem Bericht wird auch gefordert, dass der Abbau von Damm in die Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete (WRRL) integriert wird, dass die lokalen Gemeinschaften in den Dammabbau einbezogen werden und Alternativen zu neuen Staudämmen ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Über Dammabbau Europa, Dam Removal Europe

Dam Removal Europe (DRE) ist eine Koalition aus 5 Organisationen: WWF, World Fish Migration Foundation, European Rivers Network, The Rivers Trust und Rewilding Europe. Die Organisation möchte gemeinsam eine Gemeinschaft von Menschen, Organisationen und Regierungen schaffen, die sich dafür engagieren, Europas Flüsse zu revitalisieren.









