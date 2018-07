Steigender Meeresspiegel gefährdet das Internet

20.07.2018 – Forscher der University of Wisconsin-Madison und der University of Oregon analysierten in einer groß angelegten Studie die Glasfaserinfrastruktur in den Küstenregionen der USA und glichen diese mit den Prognosen zum Meeresspiegelanstiegab. Das Ergebnis: Während die am Meeresgrund verlaufenden Seekabel durch mehrteilige Schutzhüllen komplett wasserdicht sind, ist dies bei den entlang der Küste vergrabenen Internetleitungen und deren Lande- und Knotenpunkten nicht der Fall. Diese seien zwar wasserfest, aber nicht vollständig dicht und könnten einer Überflutung nicht standhalten, so die Forscher.

Dabei seien besonders die Ballungszentren der US-Metropolen New York City, Miami und Seattle gefährdet. „Als die dortigen Leitungen vor 20 bis 25 Jahren gebaut wurden, hat man sich noch keine Gedanken über den Klimawandel gemacht“, sagt der Hauptautor der Studie, Paul Barford von der University of Wisconsin-Madison. Und bei den dortigen Glasfaserkabeln handelt es sich um einige der Hauptknotenpunkte und Leitungen des weltweiten Internets. „Die Effekte könnten sich auf das gesamte Internet ausbreiten und möglicherweise die globale Kommunikation stören“, führt Barford weiter aus.