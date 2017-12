17.12.2017

Verbraucher wählen fairen Kaffee zu Deutschlands "nachhaltigstem Produkt"

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft spielen die Verbraucher eine zentrale Rolle.

Der Gepa Bio Café Orgánico ist Deutschlands "nachhaltigstes Produkt". In einem Online-Voting zum Preis, den die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis gemeinsam mit der Rewe Group vergibt, standen den Konsumenten 60 Produkte zur Auswahl.

"Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft spielen die Verbraucher eine zentrale Rolle. Für viele von ihnen ist Nachhaltigkeit mittlerweile ein echtes Qualitätsmerkmal wie Frische oder Geschmack", sagt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. "Mit ihren Kaufentscheidungen bestimmen sie das Tempo des Wandels."

Im Zentrum des Wettbewerbs steht die Frage, welche Produkte der Kunde als nachhaltig wahrnimmt und kauft. Bereits zum dritten Mal suchten die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. und die REWE Group gemeinsam "Deutschlands nachhaltigste Produkte". Diese durchliefen zuvor eine Nachhaltigkeitsprüfung, durchgeführt vom unabhängigen Forschungsinstitut Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) und der Expertenjury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Abschließend stimmten die Verbraucher mittels Online-Voting über die Sieger sowie die Top 3 ab.

Deutschlands nachhaltigste Produkte (Rewe Group-Verbrauchervoting)

Den ersten Platz belegte "Gepa Bio Café Orgánico". Die fair gehandelten Kaffeebohnen werden nach Bio-Standards angebaut und mit 100% Ökostrom geröstet. Unter die Top 3 kamen "Bihophar Fairtrade Wildblütenhonig" und "Landgard Kernobst 'Iss So'".

Der zu 100% Fairtrade-zertifizierte Honig unterstützt durch einen sicheren Mindestpreis und eine Fairtrade-Prämie Kleinbauern und Arbeiter in den Erzeugerländern. Unter dem Konzept "Iss So" verkauft Landgard durch Unwetter beschädigte Äpfel und Birnen und zielt so auf die Verringerung der Lebensmittelverschwendung ab.

Der deutsche Nachhaltigkeitspreis

Verbrauchervoting-2017

