09.10.2018

Was bewegt Sie, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht?

Weltweite Umfrage gestartet – jeder kann sich beteiligen.

Vor genau drei Jahren verabschiedete die UN Vollversammlung die Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Seitdem ist viel passiert – doch was davon nehmen die Menschen wahr? Wie zufrieden sind sie mit den erzielten Fortschritten? Und was bewegt sie, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht?

Erstmals stehen diese Fragen im Fokus einer weltweiten Umfrage – und noch bis mindestens Dezember 2018 kann sich jeder daran beteiligen. Die Umfrage steht auf 13 Sprachen zur Verfügung.

Die Befragung richtet sich ebenso an Privatpersonen wie an Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Medien sowie der Zivilgesellschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Ziel der Umfrage ist es, die Herausforderungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Wirtschaft in den jeweiligen Ländern zu priorisieren und die Dringlichkeit des Handelns zu bestimmen.Darüber hinaus wird die Leistung der Institutionen und Sektoren in den Ländern bewertet.Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Mai 2019 unter anderem auf der Website veröffentlicht und Entscheidungsträgern der genannten Sektoren präsentiert, um Bewusstsein zu schaffen und notwendige Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung zu initiieren und zu beschleunigen.

Die Finanzierung des Global Survey trägt das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Durchgeführt wird der Global Survey von der Yale University, New Haven (USA), sowie dem Hamburger Beratungsunternehmen Schlange & Co., das sich auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert hat. Joachim Schlange, Geschäftsführer von Schlange & Co.: „Der Global Survey hat weltweite Reichweite und deckt sowohl die individuelle Sicht der Menschen, als auch unterschiedlichste fachliche Perspektiven ab – das ist bisher einzigartig."

Quelle ALTOP Verlags- und Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte mbH | 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren