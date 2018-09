09.09.2018

Batteriespeicher Marktübersicht aktualisiert

Das Netzwerk C.A.R.M.E.N. e.V. hat seine Marktübersicht Batteriespeicher aktualisiert.

Neben Angaben zur Effizienz und Sicherheit der Systeme wurden erstmals Zusatzangebote, wie Stromflatrates für die Kunden oder die Teilnahme am Regelleistungsmarkt erfragt.

Das Sonnenjahr ist ein Wonnejahr für alle Photovoltaikanlagenbetreiber. Immer mehr Haushalte entscheiden sich für den Kauf eines Batteriespeichersystems. Ende August ging der 100.000ste Photovoltaik-Speicher Deutschlands in Betrieb. Ein weiterer Meilenstein in der Branche der Batteriespeicher im Heimbereich! Ein Grund hierfür sind unter anderem die stark gesunkenen Kosten der Batteriespeicher für Endanwender. Seit 2013 konnte ein Preisverfall von 50 Prozent beobachtet werden.

Die Systeme werden aber vor allem auch deshalb immer beliebter, da sie wesentlich zur Eigenverbrauchssteigerung beitragen können. Immer mehr Neuinstallationen von Photovoltaikanlagen werden daher zusammen mit einem Batteriespeichersystem durchgeführt. Zusätzlich können Sie als Flexibilitätsoption zur Sicherheit der Energieversorgung beitragen.

Seit 2014 publiziert das Netzwerk C.A.R.M.E.N. e.V. die Batteriespeicher Marktübersicht. Seither zeigt sie grundlegende Eigenschaften und Kennzahlen der am Markt verfügbaren Systeme und dient Verbrauchern als transparente und aktuelle Informationsquelle. Neben Angaben zur Effizienz und Sicherheit der Systeme wurden in der C.A.R.M.E.N.-Marktübersicht 2018 erstmals Zusatzangebote, wie Stromflatrates für die Kunden oder die Teilnahme am Regelleistungsmarkt erfragt.

Batteriespeicher werden z. B. im Rahmen der KfW über das Programm Nr. 275 "Erneuerbare Energien – Speicher" und das Programm Nr. 153 "Energieeffizient bauen" oder im Rahmen des bayerischen 10.000-Häuser-Programms über den Programmteil "EnergieSystemHaus" noch bis Ende 2018 gefördert.

Die C.A.R.M.E.N.-Checkliste zu Batteriespeichersystemen bietet Ihnen eine Vergleichsmöglichkeit einzelner Systeme.

Die Übersicht enthält über 360 Systeme von 26 Anbietern und ist kostenlos auf der C.A.R.M.E.N.-Webseite abrufbar.

Marktübersicht Batteriespeicher 2018 (pdf)

Quelle C.A.R.M.E.N. e.V. 2018

