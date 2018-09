24.09.2018

Deutsches Unternehmen wird Europas größter Solarhersteller

RECOM erweitert Produktionskapazität in Europa um 1 Gigawatt

Der Solarhersteller RECOM wird seine europäischen Produktionskapazitäten durch Erweiterung bestehender und den Bau neuer Fertigungen innerhalb von 8 Monaten um 1 Gigawatt ausbauen. Damit entwickelt sich das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf zum größten Hersteller von Solarprodukten in Europa.

Hamlet Tunyan, Mitbegründer und CEO von RECOM: "Wir haben uns entschieden, strategisch weiter in Europa zu investieren - dem Standort mit den weltweit höchsten Qualitäts- und Produktionsstandards. Mit maximaler Automatisierung und optimierten Prozessen können wir unseren Kunden Solarmodule Made in Europe zu international wettbewerbsfähigen Preisen anbieten."

"Die Erweiterung der RECOM Sillia-Fertigung in Frankreich auf 300 Megawatt wird bereits bis Ende des Jahres fertiggestellt", so Tunyan. "Hiermit kommen wir der wachsenden Nachfrage nach heimischen Qualitätsmodulen mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck in Frankreich nach." RECOM Sillia in Lannion (Bretagne) werde damit zur bisher größten Modulproduktion Frankreichs ausgebaut und den französischen Markt mit besonders langlebigen und ökologisch nachhaltigen Produkten beliefern.

"Zusätzlich bauen wir in Armenien eine Modulfertigung mit 700 Megawatt Produktionskapazität und angeschlossener Zellfertigung auf", so Tunyan. Die neue Produktion soll Kunden in den USA, Europa und dem Mittleren Osten beliefern, die ebenfalls auf hohe Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit Wert legen.

Die armenische Regierung begrüßt das Projekt: "RECOMs Investment bestärkt uns darin, Armenien zu einem Teil der weltweiten Energiewende zu machen und damit Mensch und Umwelt zu schützen", so Arsen Gasparyan, Senior Advisor des armenischen Premierministers.

RECOMs bestehende Zell- und Modulproduktion in Italien, die bereits seit Jahren erfolgreich Projekte innerhalb und außerhalb Europas beliefert, werde weitergeführt. Mit der Entscheidung zur Erweiterung seiner Kapazitäten betont RECOM sein Bekenntnis zum Standort Europa und bietet seinen Kunden aus allen Teilen der Welt weiterhin die passenden Lösungen für alle technischen, regulatorischen, und wirtschaftlichen Anforderungen an.

