17.05.2019

Deutsche Umwelthilfe sucht weitere „KlimaStadtWerke“ mit zukunftsweisenden Strategien zur CO2-Minderung

Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation nimmt ab sofort wieder Bewerbungen neuer Labelkandidaten entgegen.

DUH vergibt Label „KlimaStadtWerk“ an Stadtwerke mit vorbildlichen Klimaschutzleistungen bei Strom, Wärme & Co. – Ausführliche Bestandsanalyse und Berechnung der Maßnahmen zur Treibhausgasminderung.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ruft bundesweit Stadtwerke zur Zertifizierung als „KlimaStadtWerk“ auf. Mit der Vergabe des Labels würdigt die DUH Erfolge kommunaler Energieversorger im Klimaschutz. Im Prozess der Labelvergabe zeigt sich, wie die beteiligten Stadtwerke in den Geschäftsfeldern Strom, Wärme, Effizienz, Mobilität und Wasserversorgung CO2 einsparen können.



In einer Pilotphase hat die DUH das Label bereits an drei Stadtwerke vergeben: Die Stadtwerke Detmold GmbH, die Stadtwerke Radolfzell GmbH sowie die Technischen Werke Schussental GmbH & Co. KG mit Sitz in Ravensburg/Weingarten. Nach Abschluss dieser Phase überarbeitete die DUH in Austausch mit den drei ausgezeichneten Stadtwerken das Verfahren zur Labelvergabe.



„Dank der fundierten Rückmeldung der bisher ausgezeichneten Stadtwerke konnten wir den Prozess der Datenerfassung und die Workshops zur Diskussion von Klimaschutzzielen und konkreten Maßnahmen nochmals optimieren“, erläutert Oliver Finus, zuständiger Projektmanager Kommunaler Umweltschutz der DUH.



Markus Zipf, Leiter des Bereichs Kommunaler Umweltschutz, ergänzt: „Mit unserem verbesserten Angebot bieten wir nun Stadtwerken die Chance, ihre Leistungen für den kommunalen Klimaschutz noch strukturierter zu erfassen und zu bewerten. Mit der Vergabe des Labels durch die DUH erhalten die ausgezeichneten Unternehmen eine Möglichkeit, Dienstleistungen für den Klimaschutz bei ihren Kunden vor Ort zu vermarkten.“

Die Pilotstadtwerke bestätigen diese positiven Effekte für die Unternehmen. Stefan Freitag, Leiter Geschäftsbereich Markt der Stadtwerke Detmold GmbH resümiert dazu: „Der Prozess zur Vergabe des Labels „KlimaStadtWerk“ hat uns bei der Evaluation im Unternehmen sehr geholfen. Wir sehen der erneuten Zertifizierung schon gespannt entgegen.“



Interessierte Stadtwerke und Regionalversorger mit kommunaler Beteiligung können sich für das Label bewerben. Die DUH prüft die Klimaschutzleistungen der Unternehmen in einem transparenten Verfahren. Ebenso werden strategische Zielsetzungen im Klimaschutz bewertet und honoriert.



Die DUH vergibt das Label für einen Zeitraum von zwei Jahren, danach ist eine erneute Zertifizierung möglich. Für besondere Leistungen im Klimaschutz erhalten Stadtwerke das Label in Gold.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen für Stadtwerke am Labelprozess und zum Leistungskatalog der DUH finden Sie u.a. in diesem Flyer



Quelle Deutsche Umwelthilfe e.V. | 2019

