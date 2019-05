Gesundheitsberufe schlagen Alarm

Dieses Bild wird mit einem Sanitätszelt, in dem die kranke Erde auf einer Liege an einer Infusion hängt, erzeugt. Der Krankenwagen, der die Erde auf unsere Intensivstation gebracht hat, steht noch nebenan. Medizinisches Personal in OP-Kleidung kümmert sich um die Patientin. KLUG setzt hiermit ein deutliches Zeichen: Gesundheitsberufe übernehmen Verantwortung bei der größten Herausforderung für die Gesundheit in diesem Jahrhundert, dem Klimawandel. Die Initiative KLUG verdient starke Unterstützung aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Nachdem die an der Regierung befindlichen Parteien in Berlin seit über einem Jahrzehnt im Klimaschutz völlig versagt haben und immer noch keinen ernsthaften Plan für den Klimaschutz haben, ist es wichtig über alle gesellschaftlichen Kräfte Klimaschutz von unten zu organisieren. Ärzte und andere Gesundheitsberufe genießen eine hohe Anerkennung in unserer Gesellschaft. Privatpersonen und Organisationen aus dem Gesundheitswesen können viel bewegen, wenn sie sich in einer großen Bewegung mit KLUG zusammenschließen. Dadurch können sie erheblichen Druck erzeugen, so dass der auch im politischen Sektor krank gewordene Klimaschutz in Deutschland wieder zu einer Genesung kommen kann.