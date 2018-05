16.05.2018

GreenTec Award 2018 für den CO2-emissionsfreie Regionalzug

Alstom gewinnt den GreenTec Award 2018 in der Kategorie Mobilität by Schaeffler

Der weltweit einzigartige Wasserstoff-Brennstoffzellen Regionalzug von Alstom, der Coradia iLint, gewinnt den GreenTec Award 2018 in der Kategorie Mobilität by Schaeffler. Die Auszeichnung wurde im weltgrößten Produktionswerk des französischen Schienenverkehrsherstellers Alstom in Salzgitter übergeben.



In Anwesenheit von GreenTec Awards-Initiator Sven Krüger überreichten die Jurymitglieder Prof. Dr. Tim Hosenfeldt, Leiter der Zentrale Innovation bei Schaeffler, und Dr.-Ing. Joachim Damasky, Geschäftsführer des Kategoriepaten VDA (Verband der Automobilindustrie), die GreenTec Awards-Urkunde an den Gewinner. Auch der TÜV NORD und die NOW (Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie), Partner der GreenTec Awards, nahmen an der Vorabpreisverleihung teil. Silvio Konrad, Geschäftsführer des TÜV NORD Systems, lobte den hohen Innovationsgrad des Gewinnerprojektes: „Brennstoffzellen sind eine vielversprechende Technologie, um alternative Antriebe auch in der Bahntechnik weiterzuentwickeln. Das Projekt Coradia iLint von Alstom ist ein guter Ansatz für eine zukunftsweisende, umweltschonende Mobilität.“

Dr.-Ing. Joachim Damasky bemerkte anerkennend: „Unser Sektor befindet sich im Aufbruch, hin zu nachhaltigen Mobilitätslösungen. Am Beispiel Coradia iLint wird sichtbar, dass unsere Möglichkeiten vielfältig sind!“ Prof. Dr. Tim Hosenfeldt ergänzte: „Die Wasserstoff-Technologie zeigt neue Wege zur CO2-freien Mobilität in einer nachhaltigen und defossilisierten Energiekette auf, insbesondere in Bereichen wie der Eisenbahntechnik und dem Schwerlastverkehr. Alstom überführt das mit dem Wasserstoffzug Coradia iLint eindrucksvoll in die Praxis.“

Dr. Jörg Nikutta, Geschäftsführer von Alstom in Deutschland und Österreich, verkündete: „Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Alstom hat mit dem Brennstoffzellenzug Coradia iLint als erster Anbieter weltweit komplett emissionsfreie Technologie zur Serienreife gebracht. Tatsächlich haben wir mehr erreicht: ein innovatives Mobilitätskonzept, das nachhaltig und wettbewerbsfähig ist und mitsamt Infrastruktur zur Betankung der Züge von uns angeboten wird.“



Das Gewinnerprojekt



Als Verfechter nachhaltiger Mobilität entwickelt und vermarktet Alstom Systeme, Ausrüstungen und Serviceleistungen für den Schienenfahrzeugsektor und ist der erste Anbieter eines Brennstoffzellenzugs in Serienreife weltweit. Der Coradia iLint ist ein komplett emissionsfreier Nahverkehrszug und eine Alternative für nicht-elektrifizierte Bahnstrecken. In Deutschland betrifft dies aktuell über 40 Prozent des Streckennetzes. Angetrieben durch eine Brennstoffzelle, in der Wasserstoff zu elektrischer Energie umgewandelt wird, stößt der Coradia iLint lediglich Wasserdampf und Kondenswasser aus. Der Coradia iLint wird bereits in diesem Jahr im Regelbetrieb auf der Strecke Cuxhaven – Bremervörde eingesetzt. www.alstom.com



Die Kategorie Mobilität by Schaeffler



Umwelt und Mobilität stehen seit Jahren im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Mobilitätsgrad der Weltbevölkerung wächst, Ressourcen werden knapper und Emissionen wie Abgase und Lärm können heute deutlich verringert werden. Die GreenTec Awards prämieren in der Kategorie Mobilität by Schaeffler technologische Innovationen (z. B. Gewichtseinsparung, Verbrauchsoptimierung, Lebenszyklusverlängerung, Produktion, Materialien), umweltfreundliche Mobilitätskonzepte sowie Dienstleistungen für sämtliche Kraftfahrzeuge. Pate der Kategorie Mobilität by Schaeffler ist der VDA.

Quelle Alstom 2018 | GreenTec Awards 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren