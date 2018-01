25.01.2018

Immobilienwahl: Eigene Stromproduktion wird immer wichtiger

Wenn es um den Hauskauf oder die Miete einer Wohnung geht, spielen Energiethemen für immer mehr Verbraucher eine wichtige Rolle.

Das geht aus der siebten repräsentativen Immobilien-Umfrage des Energie- und IT-Unternehmens LichtBlick hervor. Für über die Hälfte der Befragten sind die Themen energiesparende Heizungsanlage (54 Prozent, plus 6 Prozent gegenüber der vorherigen Umfrage), optimale Wärmedämmung (53 Prozent, minus 3 Prozent) und eine insgesamt gute Energiebilanz (52 Prozent, plus 5 Prozent) die wichtigsten Energiekriterien bei der Immobilienwahl.

„Geringere Heizkosten sind der Klassiker bei der Suche nach einem neuen Haus oder einer neuen Wohnung. Gestiegene Energiepreise verstärken diesen Trend,“ so Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft bei LichtBlick. „Doch immer mehr Menschen wollen ihr Zuhause auch gut für die Zukunft gerüstet wissen und setzen auf eigene Solaranlagen, Speicher oder die Möglichkeit, in Zukunft ein E-Auto mit Eigenstrom laden zu können.“

So geben aktuell fast ein Viertel der Befragten (24 Prozent) an, dass ihnen eine eigene Stromproduktion mit Stromspeicherung bei der Wohnungs- oder Hauswahl wichtig ist. Bei der vorherigen Umfrage war dieses Kriterium nur für 16 Prozent der Befragten relevant. Ein noch größerer Zuwachs zeigt sich bei der Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge: Bei der aktuellen Umfrage ist dies 11 Prozent der Bundesbürger wichtig – fast doppelt so viele wie im Vorjahr möchten diese Vorrichtung im neuen Haus oder der Mietswohnung nicht missen (Vorherige Umfrage: 6 Prozent).

„Innovative Energiethemen rücken stärker in den Fokus“, so Lücking. „Der Trend zur Eigenversorgung hält unvermindert an – das zeigt auch unsere Umfrage. Die Menschen wollen zunehmend unabhängiger werden von der klassischen Energieversorgung.“

An der Spitze der Kriterien für die Immobilienwahl rangieren auch weiterhin die bekannten Top-Themen: Für rund Dreiviertel der Befragten ist der Miet- und Kaufpreis entscheidend, gefolgt von der Lage der Immobilie (70 Prozent). Für 62 Prozent ist die Zimmeraufteilung von Bedeutung und die Größe des neuen Hauses oder der neuen Wohnung ist für 59 Prozent relevant.

