10.01.2019

Kein Kunststoff mehr im Ozean?

Neue nachhaltige Technologie, die von TAU-Forschern entwickelt wurde, könnte die Welt von ihrem schlimmsten Schadstoff befreien

Nach Angaben der Vereinten Nationen machen Kunststoffe bis zu 90 Prozent aller Schadstoffe in unseren Ozeanen aus, aber es gibt nur wenige vergleichbare umweltfreundliche Alternativen zum Material. In einer neuen Studie der Universität Tel Aviv wird nun ein Verfahren beschrieben, bei dem bioplastische Polymere hergestellt werden, die weder Land noch Frischwasser benötigen - Ressourcen, die in weiten Teilen der Welt knapp sind. Das Polymer stammt von Mikroorganismen, die sich von Algen ernähren. Es ist biologisch abbaubar, produziert keinen giftigen Abfall und wird in organischen Abfall umgewandelt.

Die Erfindung war das Ergebnis einer multidisziplinären Zusammenarbeit zwischen Dr. Alexander Golberg von der Porter School of Environmental and Earth Sciences der TAU und Prof. Michael Gozin von der School of Chemistry der TAU. Ihre Forschung wurde kürzlich in der Zeitschrift Bioresource Technology veröffentlicht.

Verwendung von Algen als "Brennstoff" für die Dekontaminierung

"Kunststoffe brauchen hunderte von Jahren, um zu zerfallen. Flaschen, Verpackungen und Taschen bilden also" Kontinente "aus Kunststoff in den Ozeanen, gefährden Tiere und belasten die Umwelt", sagt Dr. Golberg. "Kunststoff wird auch aus Erdölprodukten hergestellt, ein industrielles Verfahren, bei dem chemische Verunreinigungen als Nebenprodukt freigesetzt werden.

"Eine Teillösung für die Kunststoffepidemie sind Biokunststoffe, die kein Erdöl verwenden und schnell abgebaut werden. Aber Biokunststoffe haben auch einen Umweltpreis: Um Pflanzen oder Bakterien für den Kunststoff zu erzeugen, sind fruchtbare Böden und Süßwasser erforderlich, was in vielen Ländern der Fall ist Das gilt auch für Israel. Unser neues Verfahren produziert aus marinen Mikroorganismen "Kunststoff", der vollständig in organischen Abfall umgewandelt wird. "

Die Forscher nutzten Mikroorganismen, die sich von Algen ernähren, um ein bioplastisches Polymer namens Polyhydroxyalkanoat (PHA) herzustellen. "Unser Rohstoff bestand aus vielzelligem Algen, der im Meer angebaut wird", sagt Dr. Golberg. "Diese Algen wurden von einzelligen Mikroorganismen gefressen, die auch in sehr salzigem Wasser wachsen und ein Polymer erzeugen, das zur Herstellung von Biokunststoff verwendet werden kann.

Verschmutzungsbekämpfung ohne Frischwasser

"Es gibt bereits Fabriken, die diese Art von Biokunststoff in kommerziellen Mengen herstellen, aber sie verwenden Pflanzen, die landwirtschaftliche Flächen und Süßwasser benötigen. Der von uns vorgeschlagene Prozess wird es Ländern mit einem Mangel an Süßwasser wie Israel, China und Indien ermöglichen Umstellung von Kunststoffen auf Erdölbasis zu biologisch abbaubaren Kunststoffen. "

Laut Dr. Golberg könnte die neue Studie die Bemühungen der Welt zur Reinigung der Ozeane revolutionieren, ohne das Ackerland zu beeinträchtigen und ohne Frischwasser zu verwenden. "Plastik aus fossilen Quellen ist einer der umweltbelastendsten Faktoren in den Ozeanen", sagt er. "Wir haben bewiesen, dass es möglich ist, Biokunststoffe vollständig auf der Grundlage von Meeresressourcen in einem umweltfreundlichen und umweltfreundlichen Verfahren herzustellen.

"Wir führen jetzt Grundlagenforschung durch, um die besten Bakterien und Algen zu finden, die sich am besten für die Herstellung von Polymeren für Biokunststoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften eignen", schließt er.

Die Forschung wurde zum Teil vom regionalen Forschungs- und Entwicklungszentrum TAU-Triangle in Kfar Kara unter der akademischen Leitung der Universität Tel Aviv und vom israelischen Ministerium für Energie und Infrastruktur finanziert.

