Luftreiniger und Schmutzpumpe: der indische Monsun

Kein Wetterphänomen prägt Südasien so stark wie der Monsun: Die gigantische Luftströmung führt im Winter zu Trockenheit und Dürre, bringt im Sommer aber große Niederschlagsmengen. Der Monsun entsteht, da sich Luftmassen über dem Indischen Subkontinent in den Sommermonaten sehr stark aufheizen, und die warme Luft aufsteigt. Dadurch wird feuchte Ozeanluft angesaugt und strömt über das Land in Richtung Himalaya. Über der Region bilden sich riesige Wolken, aus denen es über Monate hinweg regnen kann, was die Wasserversorgung und die Ernten sichert.

Atmosphärenforscher vermuten schon seit längerem, dass die aufsteigenden Luftmassen zudem verschmutzte Luft hoch in die Atmosphäre transportieren, und zwar über die Regenwolken hinaus. „Nach unserer Vorstellung gelangen Schadstoffe und Schmutzpartikel durch die Konvektion in einen Antizyklon, einen riesigen Windwirbel, der sich oberhalb der Wolkenebene über Südasien bildet,“ so Jos Lelieveld, Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie. Geografisch zählen die Länder Bhutan, Nepal, Myanmar, Bangladesch, Tibet, Indien, Sri Lanka, Pakistan und Afghanistan zu Südasien. In dieser Region sind die Stickoxid- und Schwefeldioxidemissionen aus der Verbrennung von Kohle und anderen fossilen Energieträgern im letzten Jahrzehnt um fünfzig Prozent gestiegen. Aber auch andere Quellen, insbesondere die Verbrennung von Biomasse durch die vielen Menschen in der Region, nähren die Schmutzwolke.