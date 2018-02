25.02.2018

Weltklimarat: Mehr Wandel nötig als jemals

Eine Begrenzung der Erderwärmung auf die wichtige Schwelle von 1,5 Grad ist noch zu schaffen. Das zeigt der durchgesickerte Entwurf des neuen Sonderberichts des Weltklimarates IPCC. Um das Ruder herumzureißen, braucht es aber einen umfassenderen Wandel als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Von Eva Mahnke

Er ist eines der wichtigsten wissenschaftlichen Dokumente des Jahres: der Sonderbericht des Weltklimarats IPCC zum 1,5-Grad-Limit beim Klimawandel. Seine endgültige Fassung wird zwar erst im Herbst vorliegen; noch bis Ende der Woche können Experten den bisher vorliegenden internen Entwurf kommentieren. In der vergangenen Woche jedoch hat das britische Online-Magazin Climate Home bereits einen ersten Entwurf der "Zusammenfassung für Entscheidungsträger" veröffentlicht.

Eine solche Summary for Policymakers gibt es zu allen Weltklimaberichten. Sie ist so etwas wie die Quintessenz der Klimaforschung, für die Tausende von Wissenschaftlern den Stand der Forschung zum Thema zusammengetragen haben. Die knapp 31 Seiten der jetzt durchgesickerten Zusammenfassung sind ein Warnruf an die Menschheit – auch wenn der Weltklimarat betont, dass der Sonderbericht noch weiterbearbeitet werde und sich "noch substanziell ändern" könne. An den grundlegenden Aussagen jedoch dürfte sich wenig ändern.

Dem Bericht zufolge wird es der Menschheit sehr wahrscheinlich nicht gelingen, die Erderwärmung in diesem Jahrhundert unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Zu viele Emissionen haben sich bereits in der Atmosphäre angesammelt, zu drastisch müsste der Treibhausgasausstoß ab sofort sinken, um das verbleibende Emissionsbudget nicht zu sprengen.

Schreitet die Erderwärmung voran wie bisher, so die Wissenschaftler, wird die Welt das 1,5-Grad-Limit in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts überschreiten. Das ist allerdings nur ein Durchschnittswert für den Globus, einige Regionen erleben schon jetzt sehr viel stärkere Temperaturanstiege, allen voran die Arktis.

