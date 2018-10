21.10.2018

Deutscher Nachhaltigkeitsalmanach 2018

Der Deutsche Nachhaltigkeitsalmanach zeigt an konkreten Projekten und Initiativen aus Kommunen, Politik und Wirtschaft, wo die Transformation zu einer ökologischeren und sozialeren Gesellschaft in vollem Gange ist.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat nach 2017 zum zweiten Mal einen Deutschen Nachhaltigkeitsalmanach herausgegeben. Der Nachhaltigkeitsalmanach 2018 präsentiert in zwölf Beiträgen und auf 120 Seiten Ideen und Taten für eine zukunftsfähige, gerechte und weltoffene Gesellschaft im Jahr 2030. Der RNE möchte damit das gesellschaftliche Engagement für die Umsetzung der Agenda 2030 sichtbarer machen und verbreitern. Inhaltliche Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Themen nachhaltige Finanzwirtschaft, Bildung, Kultur und Kommunen.



Marlehn Thieme, Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwicklung: „Der Nachhaltigkeitsalmanach 2018 veranschaulicht, was unsere Gesellschaft im Hinblick auf Nachhaltigkeit schon gelernt und auf den Weg gebracht hat. Er zeigt aber auch, was wir noch lernen können – von allen Ländern auf dieser Welt.“



Der Nachhaltigkeitsalmanach richtet sich an eine breite Öffentlichkeit und soll den gesellschaftlichen Dialog hierzulande und international unterstützen. Er zeigt an konkreten Projekten und Initiativen aus Kommunen, Politik und Wirtschaft, wo die Transformation zu einer ökologischeren und sozialeren Gesellschaft bereits in vollem Gange ist. Die Bekanntmachung des Almanachs im Ausland wird unterstützt von Bundesaußenminister Heiko Maas und dem Auswärtigen Amt.

Der Almanach auf Deutsch

Der Almanach auf Englisch

Bitte beachten Sie, dass der Almanach ausschließlich digital und nicht als Printversion erhältlich ist.

