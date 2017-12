Future People: Die Zukunftsmacher

16.12.2017

1. Die Gutnetz-Pioniere

Internet, quo vadis? Das Netz hat inzwischen seine Fähigkeit bewiesen, Bösartigkeit zuzüchten und soziale Verzerrungen zu verstärken. Die digitale Aggression – von Hasspropaganda und Cybermobbing bis zu Ghosting und Phishing – ist zu einer wahren Epidemie unserer Zeit geworden. Ein Grund dafür ist die absolute Übermacht von Facebook, Google und Co. Der sogenannte Plattformeffekt zieht alle User irgendwann auf das dominante Portal – und schließt gesunde Konkurrenz aus. Doch jetzt entwickeln sich plötzlich erfolgreiche Alternativplattformen, die auch den Internetgiganten Paroli zu bieten beginnen.

Christian Kroll : Im Netz suchen und gleichzeitig der Umwelt helfen, das ermöglicht der gelernte Betriebswirt mit seinem Social Business Ecosia – einer Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Bis 2020 sollen es 1 Milliarde sein.

Jo Edwardes : Sein Social Network Good Connection ist eine Art Anti-Facebook, eine Alternative zum Shitstorm. Oder wie sich die Plattform selbst beschreibt: "The truly Social Network". Ziel ist es, das Engagement für Dinge zu fördern, die die Welt besser machen – auch für die User selbst, die 50 Prozent der Einnahmen erhalten.

Dinis Guarda : Mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Bankdienstleistungen, mehr als 3 Milliarden müssen mit weniger als 2,50 Dollar pro Tag leben. Guardas Startup Humaniq nutzt die Blockchain-Technologie, um diesen Menschen einen Bankzugang zu ermöglichen und sie aus der Armut zu befreien.

2. Die Faktivisten

Fakten haben in der neuen Emotokratie – so nennen wir die Herrschaft der Gefühle in der Erregungsdemokratie – wenig Bedeutung. Man kann die Dinge ja so oder so sehen, oder? Gegen diese resignative Haltung entwickelt sich eine neue Form des faktenbasierten Kommunikationsaktionismus, der mit Big Data und neuen Narrativen versucht, die Zukunft neu zu codieren. Daten sind nicht nur Schall und Rauch, sie können uns dabei helfen, die Zukunft besser zu verstehen!