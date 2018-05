15.05.2018

GreenTec Awards 2018: Auszeichnungen für einmalige Projekte und Personen

Am Sonntagabend wurden in München zum 11. Mal die GreenTec Awards verliehen. In insgesamt zwölf Kategorien wurden die weltweit besten Projekte ausgezeichnet, die sich für Umwelt- und Ressourcenschutz engagieren und einen nachhaltigen Lebensstil alltagstauglich machen.

Die Gala war die Auftaktveranstaltung der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. „Gemeinsam bieten wir eine internationale Bühne für eines der wichtigsten Themen der Welt – den sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt. Zwischen der IFAT und den GreenTec Awards ergeben sich einzigartige Synergieeffekte und Anstöße zu neuen Entwicklungen, die weit über den Abend hinaus Wirkung zeigen,“ so Klaus Dittrich.

Einer der Höhepunkte der Gala war die Verleihung des Sonderpreises in der neuen Kategorie „Entrepreneur of the Year“ an Nico Rosberg, der für sein nachhaltiges Engagement als Unternehmer und als Vorreiter für innovative grüne Technologien ausgezeichnet wurde. Der Formel-1 Weltmeister des Jahres 2016 ist Investor und Anteilseigner der FIA Rennserie Formula-E, Gründer der „Rosberg Young Drivers Academy“, einer Motorsport-Nachwuchsförderung und steht wie kaum ein anderer für einen echten Turnaround in der Mobilitätsbranche. „Die Auszeichnung ist die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin und gleichzeitig ein Ansporn weiterzumachen,“ so Nico Rosberg. „Moderne Mobilität dient den Menschen und der Umwelt,“ sagte Andreas Scheuer in seiner Laudatio. „Mit Nico Rosberg haben die GreenTec Awards einen überzeugenden Botschafter für alternative Antriebsformen ausgezeichnet, der ohne erhobenen Zeigefinger zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und der Umwelt anregt.“



Einen Sonderpreis in der Kategorie „IFAT Environmental Leadership“ erhielt Dr. Auma Obama für ihr Engagement im Rahmen ihrer Stiftung Sauti Kuu Foundation. „Insbesondere junge Menschen müssen erkennen und erleben, dass sie nicht Opfer ihres sozialen Systems und ihrer Umwelt sind. Die GreenTec Awards bieten Vorreitern eine ideale Plattform für verantwortungsvolles, nachhaltiges Engagement,“ so Dr. Auma Obama.



Für eine weitere Überraschung sorgte auch die Performance der fünf Halbfinalistinnen der aktuellen Germany’s Next Topmodel-Staffel, die als Eröffnung der Kategorie Ressourcen und Recycling by Veolia Outfits des Upcycling-Labels ECOALF präsentierten. Diese bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Materialien. Gründer und CEO Javier Goyeneche: „Mit ECOALF beweisen wir, dass es völlig unnötig ist, die natürlichen Ressourcen unserer Erde sinnlos zu verbrauchen.“



„Die GreenTec Awards haben aufs Neue bewiesen: Ökologie und Ökonomie gehen Hand in Hand. Gemeinsam mit der IFAT haben wir es geschafft, Dynamik in schwierige Themen und Industrien zu bringen und die wichtigsten Akteure, vom Start-Up bis zum Global Player, an einen Tisch zu holen,“ so Sven Krüger, einer der Initiatoren der Awards.



Dem Nachhaltigkeits-Anspruch wurde die Gala auch selbst gerecht: vom CleverShuttle-Service mit einem wasserstoffbetriebenen Toyota Mirai, über die recycelbare Pressewand der GD: Group, dem Grünen Teppich aus Naturfasern, einer ECONYL®-Version von Object Carpet, bis hin zum rein vegetarischen Catering von Käfer.



Die Preisträger 2018

Neben Dr. Auma Obama wurden weitere Unternehmen und Projekte ausgezeichnet, die sich für eine nachhaltige ökologische Entwicklung und Umweltschutz einsetzen. 2018 wurden in insgesamt 12 Kategorien Projekte ausgezeichnet, die sich für Umwelt- und Ressourcenschutz engagieren und das Thema Green Lifestyle alltagstauglich machen. Wir gratulieren DAW SE (Bauen & Wohnen), MWK Bionik (Energie), BioLab Eberswalde (Galileo Wissenspreis), aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Lifestyle), Alstom (Mobilität by Schaeffler), Association of Lady Entrepreneurs of India – ALEAP (Resources & Recycling by Veolia), VAUDE Sport (Sports by Jack Wolfskin), Land Life Company (Sustainable Development), Enactus Hochschule Bochum (Wasser & Abwasser by WILO) Fresh Energy (Start-up).

