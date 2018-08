21.08.2018

Neubau ohne Netzanschluss

Einfamilienhaus in der Schweiz verzichtet auf Anschluss an öffentliches Stromnetz – 100 % energieautark mit Stromspeicher, Photovoltaik und Solarthermie.

Rund 10 km östlich der Schweizer Stadt Bern liegt die Gemeinde Vechigen. Am Ortsrand steht dort in hügeliger Landschaft ein neu gebautes Einfamilienhaus bei dem Fachleuten auf den ersten Blick wohl die Ganzdachanlage aus Photovoltaik und Solarthermie Modulen auffallen dürfte.

Das Interessanteste an diesem Neubau aber ist das, was nicht sichtbar ist. Das Haus verzichtet auf den heute selbstverständlichen Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Es ist 100 Prozent autark und versorgt seine Bewohner ausschließlich mit Solarthermie, Photovoltaik und Stromspeicher.

Entscheidend für den Erfolg der absoluten Autarkie sind die passenden Speicher für Wärme und Strom, die auch in sonnenarmen Monaten für genug Energie sorgen. Stromspeicher und Energiemanagement liefert die Schweizer POWERBALL-Systems AG. Deren Stromspeicher sind besonders zuverlässig und passen sich in Kapazität und Leistung präzise an die individuellen Bedürfnisse einer Anwendung an. Außerdem können sie jederzeit erweitert werden, auch nach jahren. Sollten die Betreiber in Zukunft mehr Kapazität und Leistung benötigen kann so schnell und unkompliziert nachgerüstet werden.

Im Netz-autarken Einfamilienhaus werden zum Start drei Powerball Stromspeicher der Baureihe PBRO1-3500-8 mit einer Gesamtkapazität von 40 Kilowattstunden brutto und einer Abgabeleistung von 16 Kilowatt installiert. Die Speicher werden im Off-Grid Modus mit der Powerball Inselfunktion arbeiten und das komplette elektrische Energiemanagement im Gebäude übernehmen.

Die Programmierung des Energiemanagements erfolgt in Abstimmung mit Betreiber und Installateur durch die POWERBALL-Systems AG. Das ist bei jedem neu installierten Powerball Systemspeicher der Fall, aber bei einem Gebäude ohne Netzanschluss eine besondere Herausforderung. Deshalb sind der Leiter Support und der Leiter Entwicklung bei diesem Projekt persönlich vor Ort.

Quelle Der Bericht wurde von der POWERBALL-SYSTEMS AG 2018 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung von "pv-magazine" weiterverbreitet werden!

