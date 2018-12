Wie universell sind die Menschenrechte?

21.12.2018

Nur vier von zehn Bürgern (42 Prozent) in 28 Ländern weltweit glauben, dass jeder in seinem Land die gleichen Menschenrechte genießt.

Dieses Ergebnis einer Studie, die das Markt- und Sozialforschungsinstitut Ipsos anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte veröffentlicht, gibt Anlass zu der Frage, wie universell Menschenrechte derzeit tatsächlich sind.

Während sich jeder Fünfte (20 Prozent) in dieser Frage nicht positioniert, sagt jeder Dritte (33 Prozent), dass nicht jeder in seinem Heimatland die gleichen Menschenrechte genieße. Deutsche und Chinesen sehen ihr Land dabei überdurchschnittlich positiv, jeweils fast zwei Drittel (63 Prozent) glauben an gleiche Menschenrechte. In Südafrika (25 Prozent) und Italien (28 Prozent) zeigt sich ein gegenteiliges Bild.

Mehrheit der Deutschen sieht kein Problem im eigenen Land

Nur jeder Dritte (31 Prozent) ist der Meinung, Menschenrechtsverstöße seien ein Problem in anderen Ländern, aber nicht wirklich in seinem eigenen. Vier von zehn lehnen diese Aussage ab und bestätigen damit, von Verstößen in ihrem Heimatland auszugehen. Jeder Vierte kann sich in dieser Frage nicht entscheiden. Deutschland ist das einzige Land der 28 Befragungsländer, in dem eine Mehrheit (55 Prozent) glaubt, Menschenrechte seien im eigenen Land kein Problem. Vor allem in Kolumbien (69 Prozent), Südafrika, Peru und Mexiko (je 60 Prozent) nehmen große Mehrheiten das Gegenteil an.

Die meisten Bürger (78 Prozent) stimmen der Aussage zu, dass ein Gesetz zum Schutz der Menschenrechte im eigenen Land wichtig ist, nur sechs Prozent stimmen nicht zu. Vor allem in Serbien (90 Prozent), Ungarn (88 Prozent), Kolumbien (88 Prozent), Südafrika (86 Prozent) und Deutschland (84 Prozent) ist man dieser Meinung. In Brasilien (12 Prozent), Saudi Arabien (11 Prozent) und der Türkei ist diese Ansicht kaum vertreten.