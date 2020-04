04.04.2020

Balkon-Kraftwerk erzeugt Solar-Energie

a2-solar liefert maßgeschneiderte farbige Solarmodule zur Balkonintegration für ein wahres Solar-Kraftwerk

Mit Solarmodulen der a2-solar GmbH werden aus Balkonen innovative, gewinnbringende „Solar-Kraftwerke“, die schon jetzt alle Voraussetzungen der künftigen Energieeinsparverordnung und gleichzeitig ästhetisch höchste Ansprüche erfüllen. Dass PV-Anlagen nur auf Dächern oder in Solarparks installiert werden, ist längst Vergangenheit.

Eine intelligente Lösung zeigt sich an einem Objekt in der Schweiz:

Energetische Sanierung eines bestehenden Wohngebäudes

Für einen Wohnungsbau in der Schweizer Stadt Bern lieferte die Balco Balkonkonstruktionen GmbH 96 Balkone mit insgesamt 240 integrierten Photovoltaikelementen der a2-solar GmbH. Beauftragt wurde dieses Projekt von der swissREnova, einem Bauunternehmen aus Bern-Münsingen (Schweiz), das bei seinen Bauprojekten besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz legt. So wurde der Wohnungsbau aus dem Jahr 1963 im Passivhausstandard saniert. Damit benötigt er nun 80 bis 90 Prozent weniger Heizenergie als konventionelle Gebäude.

Aus einer konventionellen Baukomponente wurde hier ein witterungsgeschützter, Strom produzierender Außenraum, der den Bewohnern das ganze Jahr über zur Verfügung steht und auf diese Weise den Wohnkomfort und die nutzbare Fläche steigert.

Verschiedene Farbvarianten

Diese Solarmodule produzieren nicht nur Strom, sondern erfüllen auch ästhetisch und architektonisch höchste Ansprüche. Wir bieten unterschiedliche Transparenzoptionen und Farbvarianten sowohl für Zellen als auch Gläser und Einbettungsfolien und passen somit unsere Solarmodule individuell unseren Kundenwünschen an, sodass sich die Optik der Photovoltaik am technischen „Rahmen“ und dem Umfeld ausrichtet.

Stromerzeugende Balkone

Der Bereich unterhalb der Brüstung wurde mit Solarmodulen der a2-solar GmbH ausgestattet. Zur Verwendung kamen monokristalline Solarzellen, die in zwei 4mm dicke teilvorgespannte Verbundsicherheitsgläser eingebettet sind. Der Abstand zwischen den Zellen und zum Rand wurde so gering wie möglich gehalten, um die Transparenz und Durchsicht zu minimieren. Sie lassen die Sicht von innen nach außen – jedoch nicht umgekehrt – zu und bieten so Privatsphäre. Die Front-Scheibe aus Strukturglas mit Punktrasterung sowie eine graue Einbettungsfolie verleihen den Elementen dabei ihre besondere, goldene Farbgebung. So sind die Brüstungen von außen quasi nicht als Solarmodule erkennbar.

Insgesamt wurden 240 Module mit einer Höhe von 1.090 Millimetern sowie unterschiedlichen Breiten von 1.407 bis hin zu 1.767 Millimetern verbaut. Sie erreichen eine Leistung von 46 kWp und können bis zu 30.000 Kilowattstunden Strom (kWh) im Jahr für den Eigenbedarf erzeugen.

Photovoltaikmodule als Brüstungsverkleidung

Bei diesem Projekt wurden unsere Solarmodule kundenspezifisch zusammen mit der Firma swissREnova konzipiert und als Komponente an die Firma Balco geliefert, die diese Module dann werksseitig in die Balkone integriert hat. Die vorgefertigten Balkonelemente wurden dann als Komplettsystem an das bestehende Gebäude montiert. Dieses System eignet sich dabei vor allem im Sanierungs- oder Modernisierungsfall – wenn das Gebäude ohnehin neue Balkone erhält und eine Dachmontage nicht in Frage kommt.

Jedes unserer Solarmodule fertigen wir spezifisch nach Kundenwunsch – ob für geschlossene Balkon-Fertigteilkomponenten oder individuelle Kleinstlösungen für Absturzsicherungen.

