21.04.2020

Clean Tech Convention: Onlinekonferenz zu erneuerbaren Energien

Die spannende Konferenz läuft noch bis 24.4.2020 - KOSTENFREIE Teilnahme

Unter der Vorsitz von Eicke Weber, dem Vorsitzenden des European Solar Manufacturing Council (ESMC), findet diese Woche die 1st World CleanTech Week eConvention statt, die vom CleanTech Business Club Network (CBC) präsentiert wird.



Die Veranstaltung punktet mit einem unglaublichen Programm und über 200 sehr hochkarätigen Sprechern und Sprecherinnen. Heute ist der "Technik-Tag", am Donnerstag der "Visionärstag" mit dem Generaldirektor der IRENA, auch der vorherige Präsdident und die aktuellen Präsidentin de Club of Rome stehen am Programm, genauso wie Vertreter und Vertreterinnen von Fridays for the future.



Als Reaktion auf die globale COVID-19-Pandemie beschloss die CBC die Krise in eine in eine positive Cleantech-Chance umzuwandeln. Diese erste eConvention wird eBusiness-Lösungen, eMentoring, eH2H-Lösungen (von Mensch zu Mensch) und eSharing-Wissen zusammenbringen.



Die eConvention hat mehrere spannende Bereich:

* Gedankenaustausch-Wissensaustausch - eForum

* Business & Networking

* Innovation, StartUPs & Projekte - eStage

* Business eNetworking-Tools

* Business eMatchmaking 1: 1-Systeme

* Thematische Business-eTreffen

* B2B eExpo für Partner

Die Registrierung wurde heute geöffnet, und ist sehr einfach zu erreichen unter: https://next.brella.io/events/TWRS2020 | Später wird noch einmal nach einem log-in gefragt, dieser ist: TWRS2020

Alle Infos und Teilnahme: www.cleantecheconvention.com

Das Ende der Energiewende? BNA Vorschlag zum PV Selbstverbrauch Interview mit Frank Farenski von Transparenz TV https://youtu.be/9MbV2oIdHtw

Was fehlt noch für die Energiewende? Transparenz TV Berlin am 2. März 2020, moderiert von Franz Alt, mit Andreas Piepenbrink, CEO von E3/DC: https://youtu.be/G3KjkeYhO-U

Klimawandel - Fakt oder Fake? Humanistischer Salon, Nürnberg, am 8. Dezember 2019: https://youtu.be/8ilmj8k2Czc

PV: Zukunft von Markt und Technologie, Vortrag in Salzwedel am 8. September 2019: https://youtu.be/kxzbJT0BpY8

