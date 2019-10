EEG-Umlage 2020 steigt, aber damit nicht zwingend der Strompreis

Dieser scheinbare Automatismus ist aber nicht gegeben. Meist wirkt sich eine Steigerung der EEG-Umlage senkend auf die Börsenstrompreise aus. Die Beschaffungskosten vieler Stromverkäufer*innen an der Strombörse könnten – wie in der Vergangenheit – sogar sinken. Leider geben dann viele Stromverkäufer*innen die gesunkenen Strombeschaffungskosten aber nicht an die Stromkund*innen weiter, sondern erhöhen ihre Gewinne, verschweigen aber ihre Gewinnerhöhungen und schieben den „schwarzen Peter“ dann den Erneuerbaren Energien zu. So wird bewusst immer wieder der falsche Eindruck erzeugt, dass mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien die Strompreise steigen würden. Woraus dann die politische Forderung abgeleitet wird, den Ökostromausbau zum Schutze der Geldbeutel der Stromkund*innen auszubremsen. So geht das Spiel der Atom- und Kohlekonzerne in Verbindung mit der Politik von Union, SPD und FDP nun seit über einem Jahrzehnt. Der Verlierer ist der Klimaschutz, den es in Deutschland unter anderem deshalb gar nicht mehr gibt. Auch nicht mit dem „Klimapaketchen“ der Bundesregierung, weil dort die Blockade gegen den Ökostromausbau sogar noch weiter festgezurrt wird. Dabei haben die Erneuerbaren Energien in diesem Jahrzehnt, genauer gesagt von 2011 bis 2018, sogar dazu geführt, dass die Stromkunden niedrigere Strompreise als ohne den Ökostromausbau. Darauf hat erst kürzlich eine aktualisierte Studie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hingewiesen.