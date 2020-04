Ende 2019 sind gut 200.000 Heimspeicher in Deutschland installiert

Die Installationen von Photovoltaikanlagen setzten auch in 2019 den positiven Trend der vergangenen Jahre fort. Im Anlagensegment zwischen drei und zehn kWp, welches als wesentlich für die ergänzende Installation von Heimspeichern gilt, wurden binnen Jahresfrist über 78.500 Neuinstallationen registriert. Dies bedeutet einen Zuwachs an Photovoltaikanlagen dieser Leistungsklasse von 41% im Vergleich zum Vorjahr. Weiterhin deutlich steigenden Strompreisen für private Haushalte standen auch in 2019 sinkende Systemkosten der Solaranlagen gegenüber, was die Attraktivität der eigenen Stromerzeugung stetig erhöht. Auch die wachsende Anzahl an Elektrofahrzeugen zeigt sich bereits als Treiber von Photovoltaikinstallationen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Einbau von Heimspeichern in Deutschland gegenwärtig zu nahezu 90% gemeinsam mit der Photovoltaikanlage geschieht, ist deren Marktentwicklung entsprechend essentiell für den Absatz von Heimspeichern. Der anhaltend positive Trend für Solaranlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern sorgt somit gleichermaßen für neue Installationsrekorde bei Heimspeichern. Nach Berechnungen des Bonner Markt- und Wirtschaftsforschungsunternehmens EUPD Research erreichte die Anzahl an Heimspeicherinstallationen im Jahr 2019 65.000 Stück, wobei diese sowohl Neuinstallationen als auch Nachrüstsysteme für bestehende Photovoltaikanlagen umfasst. Gegenüber 2018 konnte der deutsche Heimspeichermarkt folglich um 44% wachsen. Die aktuelle Analyse zeigt ferner, dass mit 206.000 Speichersystemen sich das kumulierte Marktvolumen innerhalb von zwei Jahren verdoppelt hat.