09.05.2020

Erste Weltkarte für Solar- und Windenergiestandorte

Forscher der University of Southampton haben die globalen Standorte der wichtigsten Standorte für erneuerbare Energien kartiert und damit eine wertvolle Ressource zur Bewertung ihrer potenziellen Umweltauswirkungen bereitgestellt.

Ihre im Nature Journal Scientific Data veröffentlichte Studie zeigt, wo sich Solar- und Windparks auf der ganzen Welt befinden. Sie zeigt sowohl die Infrastrukturdichte in verschiedenen Regionen als auch die ungefähre Leistung. Es ist der erste globale Open-Access-Datensatz von Wind- und Solarstromanlagen.

Der geschätzte Anteil erneuerbarer Energien an der weltweiten Stromerzeugung betrug Ende 2018 mehr als 26 Prozent, und Sonnenkollektoren und Windkraftanlagen sind bei weitem die größten Treiber für einen raschen Anstieg der erneuerbaren Energien. Trotzdem ist bisher wenig über die geografische Verbreitung von Wind- und Solarparks bekannt, und es liegen nur sehr wenige zugängliche Daten vor.



Leitender Forscher und Doktorand von Southampton, Sebastian Dunnett in Biological Sciences erklärt: „Während globale Landplaner mehr von dem begrenzten Raum des Planeten für Wind- und Sonnenenergie versprechen, bemühen sich die Regierungen, Geoinformationen über den raschen Ausbau erneuerbarer Energien zu erhalten. Die meisten vorhandenen Studien verwenden Landeignung und sozioökonomische Daten, um die geografische Verbreitung solcher Technologien abzuschätzen. Wir hoffen jedoch, dass unsere Studie robustere öffentlich verfügbare Daten liefert. “

Solar- und Windenergie bringen zwar viele Vorteile für die Umwelt mit sich, können sich aber auch lokal nachteilig auf die Ökologie und die Tierwelt auswirken. Die Forscher hoffen, dass sie durch eine genaue Kartierung der Entwicklung von landwirtschaftlichen Betrieben einen Einblick in den Fußabdruck erneuerbarer Energien in gefährdeten Ökosystemen erhalten und Planern helfen können, solche Auswirkungen zu bewerten.



Die Autoren der Studie verwendeten Daten aus OpenStreetMap (OSM), einem Open-Access-Projekt für kollaboratives globales Mapping. Sie extrahierten gruppierte Datensätze mit der Bezeichnung "Solar" oder "Wind" und verwiesen diese dann mit ausgewählten nationalen Datensätzen, um eine bestmögliche Schätzung der Stromkapazität zu erhalten und ihre eigenen Karten der Solar- und Windenergiestandorte zu erstellen. Die Daten zeigen, dass Europa, Nordamerika und Ostasien den Sektor der erneuerbaren Energien dominieren, und die Ergebnisse korrelieren sehr gut mit offiziellen unabhängigen Statistiken über die Kapazität der Länder für erneuerbare Energien.



Studienleiter Professor Felix Eigenbrodof Geography and Environmental Science am Southampton kommentiert: „Diese Studie ist ein echter Meilenstein in unserem Verständnis, wo die globale Revolution der grünen Energie stattfindet. Es sollte für Forscher in den kommenden Jahren eine unschätzbare Ressource sein, da wir es so konzipiert haben, dass es jederzeit mit den neuesten Informationen aktualisiert werden kann, um Änderungen in einer schnell wachsenden Branche zu ermöglichen. “

Scientific Data, 2020 | "Harmonised global datasets of wind and solar farm locations and power" (doi: 10.1038/s41597-020-0469-8)

Quelle University of Southampton 2020

