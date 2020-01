Kohleausstieg: Ein Fahrplan zum weiteren gnadenlosen Aufheizen der Erde, unterstützt durch Milliardensubventionen für die Kohlewirtschaft.

Auch in Australien ist bereits wegen schlimmster Hitze und Trockenheit eine Wald- und Buschfläche in der Größe Bulgariens verbrannt, mitsamt über einer Milliarde Vögel, Reptilien und Säugetiere. Was wird auf dem Planeten wohl erst in 15 Jahren los sein, wenn der Temperaturanstieg 1,5°C überschritten haben wird? Die Uneinsichtigkeit über das eigene politische Klimaschutzversagen äußert sich zunehmend auch in aggressiven Äußerungen gegenüber Klimaschützer*innen. So hat sich der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in höchst aggressiver Weise über die Auswahl des Wortes „Klimahysterie“ als Unwort des Jahres geäußert. Er beschimpft lieber weiter engagierte, bürgerliche Klimaschützer*innen als Klimahysteriker*innen, die auf die reale katastrophale Weltlage aufmerksam machen und wirksamen Klimaschutz einfordern. Doch echter, wirklich wirksamer Klimaschutz ist von Seiten Aiwangers weder festzustellen, noch zu erwarten. So verteidigt er weiterhin die 10H-Regelung in Bayern, womit der Ausbau der emissionsfreien Stromerzeugung mit Windkraft in Bayern fast völlig beendet wurde.