Neue Studie: EEG-Umlage hat den Strompreis vergünstigt und nicht verteuert - ohne Ökostrom wäre der Strompreis viel höher

Die Autoren Sebastian Kolb; Marius Dillig, Thomas Plankenbühler und Jürgen Karl gingen der entscheidenden Frage nach, was denn die Strompreise kosten würden, wenn es nicht den Ausbau der Erneuerbare Energien gegeben hätte. Die Wissenschaftler*innen konnten nachweisen, dass die Strompreise ohne Erneuerbare Energien und damit ohne EEG-Umlage um etwa 45% höher lägen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die EEG-Umlage genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was ihr vorgeworfen wurde. Denn der Zubau an Erneuerbaren hatte eine konstant dämpfende Wirkung auf die Strompreis-Bildung an der Börse. In einer früheren Studie hatte das Forscherteam bereits nachgewiesen, dass die Erneuerbaren Energien die Endverbraucher*innen in Deutschland zwischen 2011 und 2013 ca. 30€ Mrd. erspart haben. Die neu vorliegende Folgestudie zeigt nun auf, dass die Erneuerbaren auch in den Jahren 2014 bis 2018 den Verbraucher*innen Mehrkosten von 40€ Mrd. erspart haben. In beiden Fällen sind die Kosten der EEG-Umlage bereits mit eingerechnet.