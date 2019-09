Neue Umfrage zum Wind-Gipfel der Bundesregierung

„Gerade dort, wo die Menschen mit überdurchschnittlich vielen Windkraftanlagen leben, ist die Zustimmung besonders hoch“, sagt Sönke Tangermann. So geben in den nordwestdeutschen Bundesländern mit dem dort sehr hohen Ausbaugrad der Windenergie sogar 98 Prozent der Befragten an, dass Anlagen in ihrer Nähe sie entweder „kaum“ oder „gar nicht“ stören. Die Auswertung zeigt zudem, dass auch bei Bürgern aus eher ländlichen Regionen eine positive Einstellung zur Windkraft vorherrscht. „Die Behauptung von Windkraft-Gegnern, die große Mehrheit der Landbevölkerung litte unter dem Ausbau der Erneuerbaren, widerlegen die Ergebnisse klar“, sagt Sönke Tangermann.

Unter allen bundesweit Befragten sehen 80 Prozent den Ausbau der Windenergie in Deutschland allgemein als „eher positiv“ oder sogar „sehr positiv“ an. Diese Einstellung zieht sich quer durch alle politischen Lager: Selbst eine deutliche Mehrheit von Anhängern windkraftkritischer Parteien wie FDP oder AfD gaben an, den Ausbau dieser Energieerzeugungsart zu befürworten. „Der Großteil der Bevölkerung hat erkannt: Energiewende und Klimaschutz sind ohne konsequenten Ausbau der Windkraft schlichtweg nicht möglich“, so Tangermann.

Die Bundesbürger haben zudem offenbar klare Vorstellungen, wie die Akzeptanz der Windenergie an Land noch weiter gesteigert werden könnte: 79 Prozent aller Befragten wünschen sich, als Anwohner in die Planung von Windenergieprojekten einbezogen zu werden. Ebenso viele sprechen sich für die Möglichkeit aus, günstigen Strom aus den Anlagen in ihrer Nähe zu beziehen. 64 Prozent sehen eine Beteiligung am wirtschaftlichen Gewinn der der Windparks als akzeptanzfördernd an.