SENEC erneut mit Deutschem Exzellenz-Preis ausgezeichnet

Rundum-Lösung überzeugt die Jury

Die in der Kategorie „Produkte und Dienstleistungen B2C“ ausgezeichnete Komplettlösung SENEC.360° ermöglicht es Hausbesitzern, sich selbst vollständig mit dem selbst erzeugten Solarstrom zu versorgen. Das Angebot aus Hochleistungs-Photovoltaikmodulen, einem intelligenten Stromspeicher und der SENEC.Cloud als Energielösung deckt die Bedürfnisse der Kunden umfassend ab. Der eigene Solarstrom wird zur Energiequelle für das gesamte Leben – durch die SENEC.Wallbox und die SENEC.Cloud To Go für das Laden unterwegs wird auch die Elektromobilität Teil des Energie-Ökosystems. In dieser umfassenden Form ist SENEC.360° einzigartig am Markt. „Digital, innovativ, kreativ – genau auf diesen Grundsätzen basiert unsere Komplettlösung für Hausbesitzer. So bieten wir ihnen Unabhängigkeit und machen sie zu Treibern der Energiewende“, so Jaron Schächter, Geschäftsführer der SENEC GmbH. „Wir freuen uns, dass die Jury das genauso sieht und uns bereits zum zweiten Mal mit dem Deutschen Exzellenz-Preis ausgezeichnet hat.“ Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenzpreis