Solardeckel verursacht Markteinbruch um 80 Prozent bei Photovoltaik-Aufdachanlagen

Trotz wiederholt positiver Signale der Bundesregierung ist die Abschaffung des sogenannten Solardeckels noch immer nicht besiegelt. Nach offiziellen Angaben der Bundesnetzagentur sind Ende April bereits 50,5 GW an kumulierten Photovoltaik (PV) Installationen erreicht, sodass lediglich 1,5 GW an geförderten Zubau verbleiben. Das Risiko, bei geplanten Investitionen in PV-Anlagen keine Förderung mehr zu erhalten, steigt somit für Haushalte und Unternehmen deutlich an. Während PV-Kleinanlagen unter 10 kWp infolge kurzer Realisationszeiten in 2020 einen erneuten, deutlichen Anstieg um ein Drittel zum Vorjahreszeitraum verzeichnen, verringern sich die Neuinstallationen bei größeren PV-Aufdachanlagen über 10 kWp merklich um ein Drittel. Hierin spiegelt sich die angespannte Stimmung der Solar-Branche im Kontext des Solardeckels wider.

Eine aktuelle Analyse der Bonner Markt- und Wirtschaftsforscher von EUPD Research vergleicht zwei mögliche Entwicklungspfade des deutschen Solarmarktes. Während die Prognosen beider Szenarien in 2020 mit jeweils 3,1 GWp an neu installierten PV-Aufdachanlagen nur geringfügig variieren, wird für das kommende Jahr 2021 ein massiver Unterschied ausgewiesen. Im Basis-Szenario ist von 2020 ausgehend ein klares Wachstum zu erkennen. Der Anstieg im Zubau an PV-Aufdachanlagen liegt in diesem Szenario von 2020 auf 2021 bei 35 Prozent, wobei hier auch Nachholeffekte der Corona-Krise zu verzeichnen sind. Demgegenüber verzeichnet das Szenario mit Solardeckel einen massiven Einbruch der von der Streichung der Einspeisevergütungen betroffenen Aufdachanlagen. Im Jahresvergleich wird ein Rückgang der Neuinstallationen um 74 Prozent erwartet. Der direkte Vergleich beider Szenarien offenbart die Auswirkung mit einem Unterschied der PV-Aufdach-Installationen von 80 Prozent.