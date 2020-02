19.02.2020

Weberhaus mit Sonnenstrom und Speicher inklusive

Zum 60. Firmenjubiläum des badischen Familienunternehmens aus Rheinau-Linx bekommen die Baukunden eine Solaranlage und einen Stromspeicher inklusive.

Immer mehr Bauherren richten ihr Augenmerk auf Energieeffizienz und ökologische Bauweise ihres Neubaus. Diesen Wandel stellt auch der Fertighaushersteller Weberhaus fest: „Seit zwei Jahren bieten wir unser Paket Home4Future an, das sehr gut angenommen wurde“, sagt Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei Weberhaus. „Inzwischen entscheiden sich die meisten unserer Bauherren für eine Photovoltaikanlage sowie einen Energiespeicher.“

Für das 60-jähriges Jubiläum hat sich Weberhaus etwas ganz besonderes überlegt. „Alle in 2020 beauftragten Weber-Häuser werden bereits im Standard mit Home4Future ausgestattet“, stellt Schwendemann in Aussicht. „Das Paket umfasst die Photovoltaikanlage, Speichersystem und Frischluft-Wärmetechnik.“ Damit erreichen die Gebäude den anspruchsvollen KfW-Standard 40plus.

Feine Extras zum Jubiläum

Die Basisausstattung umfasst zwölf Solarmodule Senec Solar, dazu ein Stromspeicher Senec Home V3 hybrid (fünf Kilowattstunden). Eine Schnittstelle zur Ansteuerung der Wärmepumpe ist ebenso integriert wie die Notstromfunktion. Auf Wunsch des Bauherren können die Solaranlage auf 9,9 Kilowatt und der Speicher auf zehn Kilowattstunden erweitert werden. Gegen Aufpreis sind schwarze Module möglich.

Wer sich für die Senec Cloud entscheidet, bekommt den Strom in den ersten sechs Monaten frei Haus. Wer eine Wallbox von Senec hinzunimmt, kann die Senec Cloud to go ein Jahr lang kostenfrei nutzen und europaweit an 30.000 Ladepunkten der EnBW den Strom fürs E-Auto tanken.

KfW verdoppelt Tilgungszuschuss

Am 24. Januar 2020 hatte die KfW ihre Zuschüsse zur Kredittilgung und der Investition deutlich angehoben. Gefördert wird ein energieeffizienter Neubau durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Konkret bedeutet das, dass sich der Tilgungszuschuss für ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus auf bis zu 30.000 Euro je Wohneinheit verdoppelt.Anfang 2018 hatte Weberhaus erstmals das Innovationskonzept Home4Future präsentiert. Die ökologische Gebäudehülle ÖvoNatur Therm mit einer extra starken Holzfaserdämmplatte ist die Basis für den besonders niedrigen Energieverbrauch der Häuser. Außerdem sorgt sie für ein gesünderes Wohn- und Wohlfühlklima in allen Räumen. Mit Home4Future im Grundpaket erhalten die Bauherren die Frischluft-Wärmetechnik, die es in einem Gerät ermöglicht zu heizen, zu kühlen und zu lüften.

Den benötigten Strom erzeugt die eigene Photovoltaikanlage. Dank einem Energiespeicher kann der Sonnenstrom gelagert werden – beides ebenfalls in Home4Future enthalten. „Damit machen sich unsere Bauherren unabhängiger von Energieversorgern und verringern gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck“, sagt Schwendemann. Dank dem effizienten Speichersystem von Senec wird der Solarstrom auch dann genutzt, wenn die Sonne nicht scheint. Der integrierte und somit platzsparende Wechselrichter sowie eine 100-prozentige Kapazitätsgarantie für 20 Jahre machen den Energiespeicher noch attraktiver. Intelligente Haussteuerung

An der heutigen Zeit angepasst sind alle Weber-Häuser mit der Haussteuerung Weber Logic 2.0 ausgestattet. Sie sorgt für Wohnkomfort und ein smartes Zuhause. Von der Beleuchtung über die Musikanlage bis zur Rollladensteuerung lassen sich alle wichtigen Geräte vernetzen und per Fingertipp oder Sprachbefehl steuern – auch von unterwegs. Wenn das Haus leer steht, können außerdem Leuchten und Jalousien die Anwesenheit der Bewohner simulieren.

