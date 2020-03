01.03.2020

World Energy Issues Monitor 2020: Neue Signale für die Veränderung

Erstmals bietet der Issues Monitor den Lesern auch einen Überblick über die Perspektive des Kunden auf die Energiewende.

Der World Energy Issues Monitor 2020 wurde am 26. Februar während des offiziellen Treffens zwischen dem Generalsekretär und CEO des Weltenergierats, Dr. Angela Wilkinson, und Professor Dr. Klaus-Dietrich Borchardt, stellvertretendem Generaldirektor der Generaldirektion Energie (ENER), am Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel vorgestellt.



Die Ausgabe 2020 des World Energy Issues Monitor bietet einzigartige Einblicke in das, was Leader in diesem Jahr als ihre kritischen Unsicherheiten und Handlungsprioritäten identifizieren.



Basierend auf der 11. jährlichen Umfrage und Analyse von über 3.000 Umfrageantworten von Leadern aus dem Energiebreich in 104 Ländern hat der Weltenergierat wichtige Trends ermittelt, die für neuen energiebezogenen Entwicklungen in regional unterschiedlichen Systemen relevant sind. Wichtige Highlights der diesjährigen Umfrage sind:





Makroökonomische und geopolitische Fragen sind die wichtigsten kritischen Unsicherheiten

Technologische Innovationen bestimmen die meisten Aktionsprioritäten

Eigenständigkeit übertrifft die regionale Integration als Schlüsselelement für Energiesicherheit



Erstmals bietet der Issues Monitor den Lesern auch einen Überblick über die Perspektive des Kunden auf die Energiewende. Dr. Angela Wilkinson, Generalsekretärin und CEO des World Energy Council, erklärt: „ Die Notwendigkeit, Gemeinden und Gesellschaften in die Entwicklung und den Übergang von Energiesystemen einzubeziehen, wird immer dringlicher. Wir streben über den Energiesektor hinaus nach neuen und nicht traditionellen Führungskräften für die Energiewende. “ Die 2020er Jahre können das Jahrzehnt des Kunden sein, soviel scheint fix.

Negativ im Sinne einer Energiewende ist, dass Atomkraft in Europa immer noch in manchen Ländern als wichtiger Energiefaktor gesehen wird, obwohl die Meinungen dazu weltweit sehr unterschiedlich sind.



Dr. Angela Wilkinson, Generalsekretärin und CEO des World Energy Council, kommentierte: „ Unser jährlicher World Energy Issues Monitor ist ein einzigartiges Instrument, um ein gemeinsames Verständnis der Herausforderungen bei der Umsetzung zu ermöglichen, die mit der Beschleunigung der Entwicklung und des Übergangs zu neuen Energiesysteme verbunden sind. ”

Der Issues Monitor präsentiert die Ergebnisse einer jährlichen Umfrage innerhalb des globalen Expertennetzwerkes des World Energy Council. Die zentrale Frage lautet, „Was hält die Entscheider der Energiebranche nachts wach?“



